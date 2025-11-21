SC Fliesteden setzt auf Masmanidis – Ex-Bundesligaprofi übernimmt!

Ioannis Masmanidis, hier im Trikot des VfL Wolfsburg. – Foto: IMAGO IMAGES

Der SC Fliesteden hat einen prominenten Nachfolger für den nach der Trennung von Matthias Scherz vakanten Trainerposten gefunden: Ex-Profi Ioannis Masmanidis übernimmt den Landesligisten und soll den starken Saisonstart weiter stabilisieren.

Knapp vier Wochen nach der einvernehmlichen Trennung von Matthias Scherz hat der SC Fliesteden die wichtigste Personalie auf der Trainerbank geklärt. Der Landesliga-Aufsteiger verpflichtet Ioannis Masmanidis, einen ehemaligen Bundesliga- und Zweitligaprofi, der zuletzt im Nachwuchsbereich von Viktoria Köln gearbeitet hat. Die Verantwortlichen sprechen von einem Schritt, der sowohl sportlich als auch strukturell eine klare Richtung vorgibt. Der 42-Jährige besitzt die UEFA-A-Lizenz, lebt in Leverkusen und bringt eine Vita mit, die man auf dieser Ebene nur selten findet: 47 Bundesliga-Einsätze, 56 Zweitligaspiele, dazu Stationen in der Schweiz, Zypern sowie drei Länderspiele für die U21-Nationalmannschaft.

„Hat uns direkt überzeugt“ Sportchef Oliver Mödder erklärt, warum die Wahl auf Masmanidis fiel: Seine Vorstellung habe nachhaltig Eindruck hinterlassen. Er berichtet, Masmanidis habe den Verein „mit seinem Konzept für die sportliche Gesamtstrategie der ersten Mannschaft, seiner klaren Spielphilosophie und den Trainingsinhalten direkt überzeugt“. Man sei sich sicher, „dass Ioannis die richtige Person ist, um unseren Spielstil weiterzuentwickeln und unsere Spieler zu fördern“.