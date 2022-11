SC fehlt das nötige Spielglück

In der Fußball-Verbandsliga unterlag der Sportclub Hofstetten beim FV Lörrach-Brombach unglücklich mit 0:1.

Das Spiel begann sehr flott, beide Teams gingen sehr konzentriert zu Werke mit Augenmerk auf die Defensive. So dominierten jeweils die Abwehrreihen, die zunächst nichts Nennenswertes zuließen. So sahen die rund 200 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel bis zur 17. Minute, als SC-Spielertrainer Dennis Kopf einen Ball in die Schnittstelle zu Elias Esslinger spielte und der im Lörracher Strafraum von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Strafstoß setzte Jannik Schwörer allerdings neben das Tor. Hofstetten blieb seiner Linie aber weiter treu, verteidigte gut und lauerte auf Konter, die sehr schnell durch Marc Hengstler und Jannik Schwörer vorgetragen wurden. Doch auch Lörrach agierte bei den Gästeangriffen clever und stellte die Hofstetter Stürmer abseits. In der 20. Minute hatte Jonas Krämer eine Freistoßmöglichkeit, doch blieb er in der Mauer hängen. In der 24. Minute ließ sich dann Julian Rümmele bei einem Lörracher Angriff im Hofstetter Strafraum fallen, wofür er zurecht für diese Schwalbe die Gelbe Karte des Unparteiischen Niklas Pfau sah. Beide Mannschaften neutralisierten sich in der Folge. Die letzte Möglichkeit vor der Pause hatte David Pinke mit einem Schuss aus 20 Metern, der aber am Hofstetter Tor vorbei ging. So wurden beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt. In Durchgang zwei setzten die Gäste die erste Duftmarke, als Marc Hengstler nach Freistoß von Elias Esslinger knapp über das Tor köpfte. Doch mit zunehmender Spieldauer wurden die Gastgeber immer stärker, vor allem Johannes Binkert beschäftigte nun die Hofstetter Defensive. In der 60. Minute scheiterte Binkert knapp und prüfte drei Minuten später Hofstettens Keeper Daniel Lupfer. Dieser wehrte zunächst glänzend ab, doch den Abpraller hätte Nemanja Radulovic versenken müssen. Es war die bis dahin größte Möglichkeit der Gastgeber. Hofstettens Daniel Lupfer stand nun mehrfach im Mittelpunkt des Geschehens. In der 67. Minute parierte er einen Freistoß von Amin El Ghazi, doch in der 77. Minute war auch er geschlagen, als Nemanja Radulovic einen Traumpass aus der Schnittstelle ins rechte Eck hämmmerte. Hofstetten sah sich um den Erfolg der Früchte gebracht, wechselte mehrfach ein und beorderte Nico Obert ins Sturmzentrum. Er und Jannik Schwörer hatte je noch eine Halbchance, doch mehr sprang dabei nicht mehr heraus. Aufgrund der Leistungssteigerung von Lörrach in Durchgang zwei ist der Sieg zwar verdient, doch Hofstetten hätte mit einer Führung im Rücken durchaus etwas mitnehmen können.

FV Lörrach-Brombach: Philipp, Pinke, Leisinger, Colley (55. D'Agostino), Binkert, Radulovic, Rümmele, Böhler, El-Ghazi, (72. Di Santo) Komljenovic (72. Meier), Burgos