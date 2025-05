SC Eurasburg setzt auf Kontinuität und neue Impulse

Besonders hervorzuheben ist die herausragende Arbeit von Christoph Augustin und Jürgen Pestel. Nach dem Aufstieg in die A-Klasse übernahm Augustin die Mannschaft in einer schwierigen Situation. Kurz vor Saisonbeginn hatten wichtige Spieler den Verein verlassen, was die Mannschaft vor große Herausforderungen stellte. Durch sein Engagement, seine menschliche Art und seine Fähigkeit, individuell auf die Spieler einzugehen, gelang es Augustin, die Mannschaft wieder zu stabilisieren und Woche für Woche neu zu motivieren.