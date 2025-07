Der SC Eschborn darf sich seit seiner Gründung im Jahr 2016 nun erstmals auf die Kreisoberliga freuen. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

SC Eschborn startet nach Aufstieg in erstes Kreisoberliga-Abenteuer Seit Vereinsgründung 2016 das erste Mal Kreisoberliga +++ Zehn Abgänge, sieben Neuzugänge +++ SC strebt einstelligen Tabellenplatz an

Eschborn. Am 20. Mai 2016 stellte der damalige Hessenligist 1. FC Eschborn einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Kurze Zeit später folgte die Einstellung des Spielbetriebs. Die Geburt des SC Eschborn, der als Nachfolgeverein des FC gegründet wurde, damals in der B-Liga Main-Taunus an den Start ging. Neun Jahre später dürfen sich die Eschborner zum ersten Mal Kreisoberligist nennen. Wie geht der Aufsteiger nun die neue Herausforderung an und wie gelingt es mit vielen neuen Gesichtern in der Kreisoberliga zu bestehen?

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Fußballerisch brauchen wir uns vor keinem zu verstecken", erinnert Yury Thacherial, der gemeinsam mit Giuseppe Petrillo beim SCE ein Trainertandem bildet, an die vergangene Spielzeit, in der man mit sieben Punkten Vorsprung auf den späteren Mitaufsteiger BSC Schwalbach die Meisterschaft klar machte. Nun gehe es darum, sich im "körperlichen und taktischen Bereich noch zu verbessern", betont Thacherial. „Gut in der Liga akklimatisieren und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen“, ist dabei die klare Devise für das "Neuland" Kreisoberliga.

Zehn Abgänge sorgen für Kaderumbruch Dieses Ziel wird der SC jedoch mit einer grundveränderten Mannschaft verfolgen müssen. Denn: Mit Abdel Jelouli (Tarik Griesheim), Patrick Bittner (VfB Unterliederbach), Justin Bittner (FFV Sportfreunde Frankfurt), Ali Keban und Halil Karaduman (beide FSC Eschborn), Amanuel Mamo Kassa (DJK Hattersheim), Sora Shimizu (zurück nach Japan), Dennis Pereira (1. FC Sulzbach), El Hanafi El Mimouni und Ahmed Akkazene (beide Karriereende) haben gleich zehn Akteure den Verein verlassen. Besonders die Abgänge von El Mimouni und Akkazene, sowie Abdel Jelouli schmerzen, lässt Thacherial durchblicken - Spieler, die "die Mannschaft getragen haben".