– Foto: Stefan Grates

SC Erkelenz will in Bezirksliga „reifer und cleverer" auftreten Trainer Pascal Thora setzt in Vorbereitung auf Athletik und Taktik.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga bereitet sich der SC 09 Erkelenz auf eine fordernde Bezirksliga-Saison vor. Trainer Pascal Thora sieht Fortschritte – und fordert von seinem Team vor allem Cleverness.

Die Vorbereitung des SC 09 Erkelenz auf die neue Saison in der Bezirksliga Staffel 4 läuft aus Sicht von Trainer Pascal Thora bislang vielversprechend. „Alle ziehen mit, sind wissbegierig und wollen für das Team nur das Beste“, sagt der Coach. Mit drei von fünf Testspielen zeigte er sich zufrieden, die anderen beiden hingegen „ganz und gar nicht“. Die Schwerpunkte in den Einheiten liegen auf Athletik sowie taktischem Verhalten mit und gegen den Ball. Seit dem 3. Juli befinden sich die Erkelenzer wieder im Trainings- und Spielbetrieb. Rückblickend auf die vergangene Spielzeit zieht Thora ein gemischtes Fazit. „Der Unterschied zwischen Landesliga und Bezirksliga ist enorm hoch – viel athletischer, viel schneller! In vielen Spielen haben wir gezeigt, dass wir mithalten können, in manchen war der Gegner einfach zu stark oder cleverer als wir.“ Trotz zahlreicher Lobeshymnen reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt. „Die Erfahrung in der Landesliga kann uns keiner nehmen. Ich wünsche mir, dass wir aus der vergangenen Saison in bestimmten Phasen des Spiels reifer und cleverer agieren können.“

Auch in der Kaderplanung gab es Bewegung. Thora berichtet von „vielen Gesprächen, vielen neuen grauen Haaren“, zeigt sich mit dem Ergebnis jedoch hochzufrieden: „Am Ende des Tages haben wir einen tollen Mix aus jungen, talentierten, hungrigen und erfahrenen Jungs neu dazubekommen.“ Neu im Team sind Sinan Kapar (Schwanenberg), Lukas Klee (Haaren), Enrico Kos, Niko Kos und Niklas Trendelbernd (alle Linnich), Cemil Sensoy (Geilenkirchen), Marcel Bürgener (Millich) sowie Gabriel Filinski aus der zweiten Mannschaft. Jede Position sei doppelt besetzt. Auf der Abgangsseite verzeichnet der SC Erkelenz unter anderem die Verluste von Jan Bolz (Niersquelle Kuckum), Yannick Fongern (SV Schwanenberg) und Noah Panos Franco (BC 09 Oberbruch) im Winter. Nach Saisonende gingen zudem Leon Valicek (Union Schafhausen), Ralf Godlevski (SV Helpenstein) und Ali Farhat (Borussia Freialdenhoven). Kapitän Marcel Merten tritt aus beruflichen Gründen kürzer, bleibt dem Verein jedoch erhalten. „Allen Spielern wünsche ich viel Gesundheit, privaten und sportlichen Erfolg. Danke, dass ihr bei uns ward und wir euch trainieren durften“, betont Thora.