SC Erkelenz verliert Abstiegsduell gegen Haaren

Der SC Erkelenz musste einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. – Foto: Nick Förster

Der 19. Spieltag in der Bezirksliga hatte es in sich: Während der SC 09 Erkelenz gegen den DJK FV Haaren einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen musste, ließ Germania Hilfarth seine Pflichtaufgabe gegen den FC Roetgen liegen und verkleinerte den Abstand mit der Tabellenspitze nur um einen Punkt. Ay-Yildizspor Hückelhoven musste hingegen eine herbe Niederlage beim FC Concordia Oidtweiler hinnehmen.

Dabei begann die Partie im Willy-Stein-Stadion zwischen Erkelenz und Haaren turbulent. In der zehnten Minute traf Anthony Obiorah zum 1:0 für die Gäste, doch nur drei Minuten später glich der SC 09 per Foulelfmeter aus, den Niklas Grimble verwandelte. In der Folge blieb Haaren hartnäckig, hatte durch Obiorah gleich zwei gute Möglichkeiten in der Anfangsphase, doch der Stürmer scheiterte beim ersten Versuch an der eigenen Courage (16. Minute), beim zweiten Mal an Jacomo Patza im Erkelenzer Kasten nur neun Minuten später.

Das konnten die Gastgeber für sich nutzen: Mittelfeldspieler Jonas Keuter erzielte in der 35. Minute den 2:1-Führungstreffer für den SC 09. Wieder drei Minuten später jedoch kamen die Gäste durch Abwehrspieler Luca Ernst zurück und erzielten den verdienten Ausgleich, da sie die spielbestimmende Mannschaft waren. Dafür belohnte sich Haaren kurz vor dem Pausenpfiff, als Til Pütz zum 3:2 traf (45.).

Lange hielt die Freude der Gäste allerdings nicht, denn Erkelenz’ Toptorschütze Marcel Nickels glich in der 51. Minute zum 3:3 aus. Davon unbeirrt machte Haaren weiter Druck auf den Siegtreffer, Fabian Nießen hatte das 3:4 bereits auf dem Fuß (59.). Doch letztlich traf Pütz zur erneuten Gästeführung nach 66 Minuten. Es hätte sogar noch höher ausgehen können für Haaren, das am Sonntag viel zu verschwenderisch mit seinen Chancen umging.

Letztlich änderte auch die fünfminütige Nachspielzeit nichts an der 3:4-Niederlage aus Erkelenzer Sicht. „Das war eine absolut verdiente Niederlage“, resümierte SC-09-Trainer Pascal Thora dementsprechend. „Wir hätten noch deutlicher verlieren können und waren einfach nicht gut“, fügte er an. Auch tabellarisch hatte die Niederlage Konsequenzen, denn nun hat sich Haaren einen Drei-Punkte-Vorsprung auf den SC 09 verschafft, der mit 18 Zählern nur drei mehr auf dem Konto hat als der Tabellenvierzehnte VfR Würselen auf dem ersten Abstiegsplatz.

Auch Germania Hilfarth leistete kaum Schützenhilfe für den SC 09 gegen einen weiteren direkten Erkelenzer Konkurrenten, den FC Roetgen. Deutlich ereignisärmer begann die Partie auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Baal zwischen Germania und Roetgen. Mit einem 0:0 ging es nach 45 Minuten in die Kabine, drei Minuten nach Wiederanpfiff traf Niklas Demming zur 1:0-Führung für Germania, das in der 80. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand kassierte. Dadurch ließ Germania wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen.

Dieser gerät für Ay-Yildizspor Hückelhoven zunehmend außer Reichweite – mit 0:4 verlor Ay-Yildizspor beim nun Tabellenachten Concordia Oidtweiler und bleibt somit drei Punkte hinter dem Viertplatzierten Falke Bergrath. Weiter unten in der Tabelle hat Erkelenz in der kommenden Woche die Chance, sich mit einem Sieg beim Tabellennachbarn TV Konzen etwas Luft zu verschaffen. Punktgleich gehen beide Teams in die Partie, die am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Germania tritt erst eine Woche später wieder gegen den Ball – am 29. März empfängt der Tabellenzweite das Kellerkind VfR Würselen.

Und Niersquelle Kuckum ist mittlerweile als 15. der reelle Tabellenletzte. Nach der 0:1-Niederlage gegen Rhenania Richterich ist mit 13 Punkten das rettende Ufer schon drei Punkte entfernt.