– Foto: Marian Stanienda

SC Erkelenz: Der Landesliga nicht gewachsen Nach dem überraschenden Aufstieg stieß der SC Erkelenz in der neuen Spielklasse schnell an seine Grenzen. Der erste Sieg gelang erst zum Hinrundenabschluss. Hinzu kamen bittere und hohe Niederlagen. Im Verein ist man auch für die Bezirksliga zurückhaltend Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 BZL Mittelrhein St. 4 Erkelenz

Das Abenteuer Fußballlandesliga ist für den SC 09 Erkelenz nach nur einer Saison wieder zu Ende gegangen. Nach dem überraschenden Aufstieg im Vorjahr als Vizemeister der Bezirksliga mussten die Verantwortlichen im Verein neidlos anerkennen, dass die höhere Liga dann doch mindestens um eine Nummer zu groß ist.

Mit gerade mal 17 Punkten und einem Torverhältnis von 37:87 war Erkelenz den hochgerüsteten Teams aus der Städteregion Aachen und aus Düren nicht gewachsen. Auf den ersten Saisonsieg überhaupt musste die Mannschaft bis zum letzten Hinrundenspieltag warten, als es zu Hause einen 3:1 (0:1)-Sieg gegen Mitaufsteiger TuS Chlodwig Zülpich gab. Zuvor erzielte die Mannschaft in Heimspielen immerhin fünf Unentschieden – in Summe sammelte man daher acht Punkte in der ersten Saisonhälfte. Der Abstiegskampf war entsprechend von Beginn an unausweichlich, aber auch erwartet worden.

Dafür gibt es Gründe. Neben dem hin und wieder fehlenden Spielglück stellten sich Verletzungen ein. Am schmerzlichsten vermisst wurde vor allem Torjäger Marcel Nickels, dessen Knieverletzung ihn immer wieder außer Gefecht setzte. Lediglich fünf Treffer stehen am Saisonende auf seinem Konto. In der Bezirksliga Aufstiegssaison hatte er für die 09er noch 22 Tore erzielt. Der Aufschwung, den man sich nach dem ersten Dreier beim Hinrundenabschluss mit dem 3:1 gegen Zülpich erhofft hatte, blieb beim Rückrundenbeginn aus – es folgten weitere Niederlagen. Vor allem das 0:2 im Derby beim SV Helpenstein am 17. Spieltag warf das Team vorentscheidend zurück. Damals agierte die Mannschaft bis weit in die zweite Halbzeit mit den Gastgebern auf Augenhöhe, um durch einen Abwehrfehler mit 0:1 zu verlieren.