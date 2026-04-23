SC Elsdorf schlägt doppelt zu: Boubker und Allaoui kommen Der Bezirksligist verstärkt sich für den Aufstiegskampf mit zwei aus Bergheim. von red · Heute, 10:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Elsdorf

Nach dem Rückzug von Hilal-Maroc Bergheim ist der Transfermarkt zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt in Bewegung gekommen. Da die Sperrfristen für die Spieler des ehemaligen Tabellendritten hinfällig sind, hat der SC Elsdorf die Gunst der Stunde genutzt. Mit Mohamed Allaoui kehrt ein bekanntes Gesicht an seine alte Wirkungsstätte zurück, während Abdelkader Boubker die Offensive des Tabellendritten verstärken soll. Damit rüstet das Team von Dustin Tesch für die Jagd auf einen möglichen Aufstiegsplatz.

Der Rückzug der Bergheimer vor rund einer Woche hat die Tabelle der Bezirksliga 3 ordentlich durchgeschüttelt. Elsdorf rangiert derzeit auf dem dritten Platz und schielt bei sechs Punkten Rückstand auf den SV Lövenich/Widdersdorf noch auf den zweiten Rang. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der SCE nun noch einmal personell nachgelegt. Führungsspieler Allaoui kehrt zurück Mit Mohamed „Sidi“ Allaoui bekommt die Defensive einen erfahrenen Rückkehrer. Der 29-Jährige, der in der laufenden Saison 19 Mal für Hilal-Maroc auflief und dabei fünf Tore erzielte, trug bereits von 2021 bis Ende 2023 das Elsdorfer Trikot. Trainer Dustin Tesch zeigt sich begeistert über den Heimkehrer: „Sidi kommt quasi nach Hause und ist mit dem Verein bereits aufgestiegen. Er ist eine absolute Führungspersönlichkeit und meiner Meinung nach einer der besten Verteidiger der Liga. Wir freuen uns, ihn wieder in unseren Reihen zu haben.“

Für die Abteilung Attacke wechselt zudem Abdelkader Boubker nach Elsdorf. Der 25-Jährige war bei Hilal-Maroc in dieser Spielzeit eine absolute Lebensversicherung und sammelte in 21 Einsätzen beeindruckende 17 Scorerpunkte (sechs Tore, elf Vorlagen). Bevor er allerdings für den SC eingreifen kann, muss er noch eine Rotsperre absitzen. „Nach dem Aussitzen seiner Rot-Sperre können wir uns auf einen der gefährlichsten Flügelspieler der Liga freuen. Bei so einem Spieler ist es immer gut, ihn in den eigenen Reihen zu haben, als gegen ihn auf dem Platz zu sehen. Seine Qualität wird uns sofort weiterhelfen“, findet Tesch auch für seinen zweiten Neuzugang, der zuvor auch in Horrem aktiv war, lobende Worte.