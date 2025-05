SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und SV Victoria Seelow gleichauf

Es war ein emotionaler und intensiver Auftakt – und beinahe ein Rückschlag für Seelow im Titelrennen. Die Gäste lagen nach elf Minuten mit 0:2 zurück: Sven Konzack brachte Krieschow II in der 7. Minute in Führung, Eduard Gutar legte in der 11. Minute nach. Doch Seelow reagierte. Anastasios Alexandropoulos verkürzte in der 19. Minute, ehe Marco Rossak das Spiel mit zwei Foulelfmetern (30., 39.) drehte. Im zweiten Durchgang schien die Partie entschieden, als Alexandropoulos in der 77. Minute traf. Doch zuvor hatte Louis Scheppan in der 74. Minute noch einmal Hoffnung für Krieschow geschürt. In einer hektischen Schlussphase sah Seelows Gordon Duran in der 91. Minute Gelb-Rot – am Ergebnis änderte das nichts mehr.

