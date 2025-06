SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen oder Victoria Seelow: Wer wird Meister?

– Foto: Frank Thiemig

Am 30. und letzten Spieltag der Landesliga Süd stehen die finalen Entscheidungen an. Während die drei Absteiger bereits feststehen, entscheidet sich an der Spitze zwischen dem SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und dem SV Victoria Seelow, wer Meister wird und in die Brandenburgliga aufsteigt. Miersdorf hat zwei Punkte Vorsprung vor Seelow. Ein Heimsieg gegen Peitz würde reichen. Seelow ist beim schweren Gastspiel in Guben auf einen Ausrutscher des Tabellenführers angewiesen.

Morgen, 19:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SV Döbern SV Döbern

Lauchhammer kassierte zuletzt eine 1:3-Niederlage in Ströbitz. Tomy-Lee Knerndel brachte die Gäste zwar in der 20. Minute in Führung, doch am Ende reichte es nicht. Im Hinspiel gegen Döbern gab es ein 1:1, Justin Gewiss rettete damals mit einem späten Tor in der 90. Minute den Punkt. Döbern kam zuletzt zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus: Eddie Grabowski traf in der 61. Minute zur Führung gegen Guben, doch in der Nachspielzeit fiel noch der Ausgleich.

Sa., 21.06.2025, 12:30 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union II SG Phönix Wildau 95 SG Wildau

Union II lieferte beim 1:2 in Hohenleipisch einen couragierten Auftritt, musste aber in der 90.+6 Minute das entscheidende Gegentor hinnehmen. Im Hinspiel gegen Wildau war man chancenlos: Eine 1:7-Heimpleite mit drei Treffern von Tobias Wieczorek markierte einen der Tiefpunkte der Saison. Wildau verlor zuletzt zu Hause mit 1:2 gegen Erkner. Ronny Brendel brachte die Gastgeber zwar in der 44. Minute in Führung, doch in der Schlussphase wurde das Spiel noch gedreht.

Sa., 21.06.2025, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09

Erkner landete zuletzt einen späten Auswärtssieg in Wildau: Fionn Haserück glich in der 81. Minute aus, Joao Marcos Dangla Cortez traf in der 90.+2 zum 2:1-Endstand. Im Hinspiel gegen Ströbitz hatte man mit 1:2 verloren, obwohl Cortez auch dort getroffen hatte. Ströbitz präsentierte sich zuletzt in starker Form: Beim 3:1 gegen Lauchhammer trafen Luis Hovestadt (65.) und Jaime-Lee Förster doppelt (73., 85.).

Sa., 21.06.2025, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912

Krieschow verlor zuletzt mit 0:3 in Wernsdorf. Bereits zur Pause lag man 0:2 hinten. Im Hinspiel sorgte das Team jedoch für eine Überraschung, als man in Hohenleipisch mit 2:1 gewinnen konnte. Hohenleipisch gewann am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen Union II: Marvin Groll (46.) und Paul Werner (90.+6) trafen für den VfB, der mit einem weiteren Sieg Platz fünf sichern will.

Sa., 21.06.2025, 15:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf

Luckenwalde brannte zuletzt ein Offensivfeuerwerk ab und gewann mit 8:0 bei Pneumant Fürstenwalde. Justin Ullmann traf dreimal (7., 17., 56.), Colin Wilhelm Schwarzlose ebenfalls dreifach (11., 37., 77.). Im Hinspiel unterlag man allerdings in Wernsdorf mit 0:1 durch ein Tor von Gordon Teichert in der 90. Minute. Wernsdorf siegte zuletzt mit 3:0 gegen Krieschow. Die Treffer erzielten Mattis Reszat (11.), Gordan Griebsch (38.) und Gordon Teichert (52.).

Eisenhüttenstadt gewann zuletzt mit 3:1 in Peitz. Martin Mangabo Ongori (10.), Dustin Reymund (37.) und Ademola Tolani Akinrinmade (78.) sorgten für klare Verhältnisse. Im Hinspiel reichte es gegen Pneumant nur zu einem knappen 1:0-Sieg durch Paul Moritz (37.). Pneumant wurde zuletzt beim 0:8 gegen Luckenwalde regelrecht überrollt. Das Team hat 119 Gegentore kassiert und steigt als abgeschlagener Tabellenletzter ab. ---

Miersdorf kann sich mit einem Sieg die Meisterschaft sichern. Nach dem späten 2:2 in Seelow, bei dem Till Schubert beide Tore (35., 43.) erzielte, ist der Druck nun maximal. Peitz ist bereits abgestiegen und verlor zuletzt mit 1:3 gegen Eisenhüttenstadt. Niclas Straube traf zum zwischenzeitlichen 1:2. Das Hinspiel gegen Miersdorf ging mit 1:2 verloren: Dennis Paul traf doppelt für die Gäste, Maarten Rosenboldt sah spät Gelb-Rot. ---