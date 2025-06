SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen macht mit 8:0-Sieg sein Meisterstück

– Foto: Frank Thiemig

Am 30. und letzten Spieltag der Landesliga Süd fielen noch einmal zahlreiche Tore und viele Entscheidungen. Während sich der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit einem beeindruckenden 8:0 gegen Schlusslicht Eintracht Peitz die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Brandenburgliga sicherte, verabschiedete sich auch Victoria Seelow mit einem Kantersieg aus der Saison. Im Tabellenkeller endete die Spielzeit für Peitz, Union Fürstenwalde II und Pneumant Fürstenwalde mit dem bereits feststehenden Abstieg.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der letzte Heimauftritt des FC Lauchhammer in dieser Landesliga-Saison brachte eine Punkteteilung gegen den SV Döbern. Vor 285 Zuschauern brachte Justin Gewiss die Hausherren in der 63. Minute mit 1:0 in Führung. Die Elf aus Döbern blieb bis zum Schluss geduldig – und wurde belohnt. In der 87. Minute traf Mathias Jäckel zum 1:1-Endstand und sicherte seinem Team einen weiteren Zähler.

---

Vor 49 Zuschauern kassierte der FSV Union Fürstenwalde II zum Abschluss eine deutliche 0:4-Heimpleite gegen Phönix Wildau. Bereits nach 12 Minuten stand es durch Tore von Jannis Möbius (9.) und Ronny Brendel (12.) 0:2. Björn Müller erhöhte in der 38. Minute auf 0:3, ehe Dipshikha Kambang in der 76. Minute den Endstand herstellte. Union beendet die Saison mit nur vier Siegen auf dem vorletzten Platz. ---

Für Erkner endete die Saison enttäuschend. Gegen Ströbitz geriet man früh durch Adrian Tschenz (7.) in Rückstand. Nach der Pause traf Michael Kowal in der 46. Minute, Luis Hovestadt erhöhte in der 54. Minute auf 0:3. Während Ströbitz die Spielzeit mit einem zehnten Rang abschließt, bleibt Erkner mit 23 Punkten Viertletzter. ---

Trotz einer Führung durch Eduard Gutar in der 42. Minute verlor Krieschow das letzte Heimspiel. Janek Christian Müller glich in der 51. Minute aus und brachte Hohenleipisch in der 84. Minute in Führung, nachdem Tom Richter (64.) zuvor getroffen hatte. Krieschow kam durch Tim Krüger (85.) noch einmal heran, doch David Walter (88.) sorgte für die Entscheidung. ---

Mit einer Gala schloss Luckenwalde die Saison ab. Steven Demgensky traf in der 31. Minute zur Führung, dann begann die große Show von Hannes Gebauer, der in der 45., 48., 62. und 85. Minute insgesamt vier Treffer erzielte. Aaron Walter steuerte in der 76. Minute den fünften Treffer bei. ---

Pneumant musste zum Abschluss eine deutliche Niederlage hinnehmen. Zwar traf Dylan Schäfer in der 5. Minute zur frühen Führung, doch Eisenhüttenstadt antwortete durch einen Elfmeter von Christoph Nickel (34.), Paul Benjamin Seelisch (38.), Paul Moritz (61.) und Martin Mangabo Ongori (76.). ---

Mit einem regelrechten Feuerwerk feierte der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen vor 480 Fans die Meisterschaft. Emilio Köhler (17., 59.), Nick Ebert (28., 32.), Niklas Goslinowski (34., 55.), Florian Hammer (84.) und Nils Reichardt (90.) trafen gegen ein chancenloses Peitzer Team, das als Tabellen-14. absteigt. Miersdorf bejubelte mit 72 Punkten und über 100 Saisontoren den Aufstieg. ---