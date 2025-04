SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen kassiert in Döbern noch das 2:2

Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen bleibt Tabellenführer, musste sich beim SV Döbern jedoch mit einem 2:2 begnügen. Bereits in der 5. Minute brachte Florian Hammer die Gäste in Führung. Doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Eric Schiffel glich nur vier Minuten später zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel war es Dennis Paul, der die Gäste in der 51. Minute erneut in Führung brachte. Als sich Miersdorf/Zeuthen dem Dreier näherte, schlug Döbern kurz vor Schluss noch einmal zurück: Eddie Grabowski verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Die Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Kastner verfolgten 100 Zuschauer.

