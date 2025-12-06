SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen jubelt, Tabellenführer Neuruppin patzt

SV Germania 90 Schöneiche verpasste im Heimspiel gegen den 1. FC Frankfurt einen möglichen Befreiungsschlag. Zwar brachte Florian Schulte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung und setzte damit den Trend der Vorwoche fort, doch die Partie kippte spät. Frankfurt, das mit enormem Offensivdrang in diesen Spieltag gegangen war, drehte das Match innerhalb von zwei Minuten: Danny Mank traf in der 76. Minute zum Ausgleich und legte in der 78. Minute sofort nach. Für Schöneiche bedeutet die Niederlage ein weiteres Abrutschen in gefährliches Terrain, während Frankfurt seinen Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigte. ---

Der Oranienburger FC Eintracht zeigte im Heimspiel gegen den Brandenburger SC Süd 05 eine engagierte Leistung – und musste dennoch mit einem 1:1 leben. Süd ging durch Joaquim Ribeiro de Sousa unmittelbar vor der Halbzeit in Führung, ehe Elias Eckert in der 45.+4 Minute den Ausgleich erzielte. Der Platzverweis gegen Sebastian Knaack in der 45. Minute brachte Oranienburg zusätzlich in Bedrängnis, doch die Mannschaft stemmte sich leidenschaftlich gegen die Übermacht des Tabellenzweiten. Für Süd ist das Remis ein kleiner Rückschlag im Titelkampf. ---

Die TSG Einheit Bernau bleibt ein Team, das zwischen Stabilität und Verunsicherung pendelt. Das 1:1 gegen den SV Altlüdersdorf spiegelt diese Ambivalenz wider. Bernau ging mit dem Treffer von Marwin Sankowsky in der 44. Minute in Führung, verlor aber nach der Pause die Kontrolle. Fabien Tino Borchert glich in der 53. Minute aus und setzte Altlüdersdorfs Aufwärtstrend fort. Beide Teams nehmen je einen Punkt mit – für Bernau zu wenig, für Altlüdersdorf ein weiterer Schritt aus dem Tabellenkeller. ---

Der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf meldete sich eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück. Im 2:1 gegen BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow beeindruckten vor allem die frühe Konsequenz und der unbedingte Wille. Paul Petermann brachte die Hausherren in der 22. Minute in Führung, Lucas Lindemann erhöhte schon zehn Minuten später. Erst in der 83. Minute konnte Abdul Allamyar für Preußen verkürzen. Trotz des Platzverweises gegen Emmanouil Demenikos in der 72. Minute verteidigte Petershagen den Sieg mit großer Leidenschaft. Für Preußen ist es ein Rückschlag nach zuvor starken Auftritten. ---

Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen lieferte am 14. Spieltag eine der größten Überraschungen: ein 3:1 gegen Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin. Bereits in der 9. Minute stellte Nick Ebert die Weichen, doch Neuruppin antwortete durch Ginel Roland Alfred Ronde in der 31. Minute. Was folgte, war ein beeindruckender Kraftakt der Gastgeber. Jonas Greib traf in der 60. und 67. Minute doppelt. Miersdorf setzt mit diesem Sieg ein mächtiges Ausrufezeichen – Neuruppin spürt damit den Atem der Konkurrenz. ---

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde lieferte sich mit dem Werderaner FC Viktoria 1920 ein intensives Duell, musste sich aber knapp mit 1:2 geschlagen geben. Nach dem frühen 0:1 durch Julian Rauch per Foulelfmeter in der 8. Minute fand Ahrensfelde besser ins Spiel. Manuel Schmiedebach glich in der 49. Minute aus, doch Anton Valentin Dosk entschied die Partie in der 69. Minute zugunsten der Gäste. Werder klettert damit aus der unmittelbaren Abstiegszone, während Ahrensfelde trotz engagierter Leistung einen bitteren Nachmittag erlebte. ---

Der Ludwigsfelder FC bleibt auch nach dem 0:1 gegen FSV Union Fürstenwalde in einer schwierigen Phase. Das einzige Tor der Partie erzielte Hysen Muca in der 40. Minute. Ludwigsfelde fand offensiv kaum Lösungen, während Fürstenwalde einen wichtigen Arbeitssieg einfuhr. Union stabilisiert sich damit im oberen Tabellenmittelfeld und bleibt eng an den Spitzenplätzen. ---

Die BSG Stahl Brandenburg unterstrich beim 3:0 gegen den TuS 1896 Sachsenhausen seine Heimstärke und Ambitionen im Meisterschaftsrennen. Jean-Pierre Dellerue eröffnete in der 24. Minute, Sebastian Hoyer erhöhte in der 28. Minute und Muhammed Lamin Jatta setzte mit seinem Treffer in der 63. Minute den Schlusspunkt. Sachsenhausen blieb trotz Bemühungen ohne Durchschlagskraft und rutscht weiter in die Nähe der Abstiegszone.