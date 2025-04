SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen im Topduell beim SV Döbern

In der Landesliga Süd stehen packende Nachholspiele auf dem Programm. Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen trifft im Spitzenspiel auf den Tabellendritten SV Döbern, während der VfB Hohenleipisch 1912 und der FSV 63 Luckenwalde II um wichtige Punkte im Mittelfeld kämpfen.

Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen geht als klarer Favorit in das Auswärtsspiel bei SV Döbern. Die Miersdorfer haben nicht nur die beste Offensive der Liga, sondern sind auch mit 54 Punkten weiterhin Tabellenführer. Ihre Form ist beeindruckend: Nach dem 8:0-Sieg gegen den FSV Union Fürstenwalde II sind die Miersdorfer vollauf motiviert. Für Döbern wird es schwer, die starke Miersdorfer Abwehr zu überwinden.

Der VfB Hohenleipisch 1912 kommt mit einem knappen 2:1-Sieg gegen die SG Eintracht Peitz in diese Partie. Während Hohenleipisch im gesicherten Mittelfeld der Tabelle liegt, ist der FSV 63 Luckenwalde II in bester Form. Nach einem überzeugenden 4:1 gegen den FC Lauchhammer gehen die Luckenwalder mit Selbstbewusstsein in diese Begegnung. Hohenleipisch hat zu Hause gegen Top-Teams gut abgeschnitten, doch Luckenwalde wird ein harter Brocken. Es könnte spannend werden.