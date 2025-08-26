SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen als fairste Mannschaft geehrt

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Der Fußball-Landesverband Brandenburg teilt das Folgende mit:

Sportlich erfolgreich und fair – dass beides zusammenpasst, hat der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vor Beginn der Brandenburgliga-Partie gegen den FSV Union Fürstenwalde ehrte der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) die Eintracht als Gesamtsieger des Fair Play-Wettbewerbs im Landesspielbetrieb der Herren 2024/2025. Der Aufsteiger aus der Landesliga Süd sicherte sich die Auszeichnung als fairste Mannschaft unter 112 Teams in den sieben Staffeln von der Brandenburgliga bis zu den Landesklassen. Mit nur 49 Strafpunkten (46 Gelbe Karten, eine Gelb-Rote Karte) setzte die Mannschaft Maßstäbe in Sachen Fairness. Zum Vergleich: Für eine Gelbe Karte wird ein Strafpunkt, für Gelb-Rot drei, für Rot fünf und für eine Unsportlichkeit zehn Strafpunkte angerechnet.

Die Ehrung nahm Dieter Dünnbier, Fair Play- und Ehrenamts-Beauftragter des FLB, vor. Er überreichte Kapitän Marco Alisch sowie den Trainern Martin Klink und Christian Stiehl eine Urkunde und einen Scheck über 1.000 Euro. „Beeindruckend und beispielhaft zugleich“, so Dünnbier über die Entwicklung des Teams. Denn noch vor zwei Jahren war die Eintracht Schlusslicht im Fair Play-Ranking. Vereinsvorsitzender Andre Wittmann unterstrich die Bedeutung der Werte hinter dem Erfolg: „Ein respektvoller Umgang aller im Verein ist uns sehr wichtig.“ Dieser Geist prägte die Saison – und wurde nun belohnt.