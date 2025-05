SC Edermünde wird Meister – Drei Teams steigen ab

SG Neuental/Jesberg – TSV 1926 Mengsberg II 6:1 Die Hausherren verabschiedeten sich mit einem deutlichen Sieg aus der Saison. Marcel Rockensüß eröffnete den Torreigen in der 25. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause konnte Max Schmidt per Foulelfmeter für Mengsberg II zum 1:1 ausgleichen (45.). Doch die zweite Hälfte gehörte klar der SG: Rockensüß traf erneut zur Führung (50.), Thorben Krüger (60.) und Marcel Dörrbecker per Elfmeter (64.) erhöhten auf 4:1. Fabian Steffens (70.) und erneut Rockensüß (77.) sorgten für den 6:1-Endstand.

TSV Wabern II – FC Domstadt Fritzlar 2:2 Wabern startete stark und führte dank Toren von Julian Richter (29.) und Jubin Farhad Ansari (33.) früh mit 2:0. Fritzlar kam jedoch mit frischem Schwung aus der Kabine: Mouhamad Safiya (53.) und Zakaria El Haryry (55.) glichen die Partie binnen zwei Minuten aus. In der Folge blieb es beim gerechten Remis. Trainer Mario Bringmann ( TSV Wabern II ): " Am Ende steht ein verdientes Unentschieden in einer umkämpften Partie. Kompliment an meine Mannschaft für eine starke Saison."

SG Ungedanken/Mandern – SG Englis/Kerstenhausen/Arnsbach 3:4

Beide Mannschaften liefern sich ein wahres Offensivspektakel. Moritz Eggers (15.) brachte die Gäste früh in Führung, Puchinger (23.) glich aus. Kleinmann (40.) und Müller per Elfmeter (45.) sorgten für den 2:2-Pausenstand. Nach dem Wechsel traf erneut Eggers (70.) zur Führung, Kögel erhöhte auf 4:2 (90.). In der Nachspielzeit verkürzte Kraft (90.+3), doch es reichte nicht mehr. Trotz des Sieges zieht sich Englis freiwillig zurück. Auch Ungedanken/Mandern tritt kommende Saison in der Kreisliga A an.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – TSV Besse 1:4

Kevin Böttner brachte die Heimelf in der 27. Minute in Führung. Doch Besse drehte das Spiel noch vor der Pause: Opl (38.) und Abel (44.) stellten auf 2:1. Nach dem Wechsel sorgten erneut Opl (64.) und Seute (82.) für einen klaren Auswärtssieg.

SG Fuldalöwen/Beisetal – TuSpo Guxhagen 0:3

TuSpo Guxhagen überzeugte mit einer stabilen Vorstellung und effizienter Chancenverwertung. Frederik Schmidt (27.) stellte die Weichen früh auf Sieg. Daniel Rein (78.) und Leonard Finke (84.) sorgten für klare Verhältnisse. Der Lohn ist ein starker Tabellenplatz im oberen Drittel.

SC Edermünde – SG Brunslar/Wolfershausen 7:2

Der frischgebackene Meister SC Edermünde feierte den Aufstieg in die Gruppenliga mit einem Torfestival. Jonathan Mertsch (6.) eröffnete den Torreigen, ehe Leon Folwerk (12.) für Brunslar ausglich. Doch in der Folge dominierten die Hausherren: Felix Mertsch (13.), Leroy Bawuah (27., 32., 61.), Julian Bachmann (33.) und erneut Mertsch (84.) trafen für Edermünde. Lukas Tippel (24.) hatte zwischenzeitlich für Brunslar verkürzt.

Der 30. Spieltag hatte es in sich: Während der SC Edermünde die Meisterschaft und den Aufstieg in die Gruppenliga feierte, gab es am Tabellenende gleich drei Rückzüge: SG Ungedanken/Mandern und SG Antrefftal/Wasenberg steigen sportlich ab, die SG Englis trotz sportlichem Klassenerhalt ebenfalls. Alle drei Teams treten in der kommenden Saison in der Kreisliga A an.

Abschlusstabelle Kreisoberliga Schwalm Eder 2024/25:

Tabelle

1. SC Edermünde (Ab) 28 26-0-2 102:26 77

2. SG Brunslar/Wolfershausen (Ab) 28 20-4-4 88:42 64

3. FC Domstadt Fritzlar (Auf) 28 18-4-6 83:36 58

4. TSV Besse 28 18-2-8 93:39 56

5. SG Neuental/Jesberg 28 16-5-7 79:44 53

6. TSV Wabern II 28 15-6-7 52:41 51

7. SG Fuldalöwen/Beisetal 28 12-5-11 59:64 41

8. SG Asterode/Christerode/Olberode 28 11-6-11 42:52 39

9. TuSpo Guxhagen 28 11-4-13 65:58 37

10. SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 28 10-5-13 46:64 35

11. SG Ohetal/Frielendorf 28 9-1-18 49:64 26

12. SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach 28 8-2-18 38:69 26

13. TSV 1926 Mengsberg II (Auf) 28 7-0-21 34:89 21

14. SG Antrefftal/Wasenberg 28 3-2-23 24:102 11

15. SG Ungedanken/Mandern (Auf) 28 3-0-25 26:90 9