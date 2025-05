SC Edermünde vor vorzeitiger Meisterschaft

TSV 1926 Mengsberg II – SG Antrefftal/Wasenberg 5:0

Maximilian Krähling brachte Mengsberg in der 21. Minute mit seinem ersten Treffer in Führung und verwandelte in der 34. Minute auch den fälligen Elfmeter zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Arian Arifi (62.) auf 3:0, ehe Rene Dingel per Doppelschlag (83., 85.) den Endstand herstellte.Mit diesem deutlichen Sieg verkürzt Mengsberg den Rückstand auf Rang 12 auf nur noch einen Punkt und geht mit großer Zuversicht ins Duell gegen Englis-Kerstenhausen-Arnsbach.

SG Brunslar/Wolfershausen – SG Neuental/Jesberg 2:0

Nachdem Fabian Tippel in der 55. Minute das 1:0 erzielte, sorgte Robin Krug in der Schlussminute (89.) für die Entscheidung. Mit nun 55 Punkten festigt Brunslar seine Position im Kampf um den Relegationsplatz 2 und hält Verfolger Fritzlar auf Distanz. Neuental/Jesberg verpasste es, mit einem Auswärtssieg den Druck auf Rang 2 zu erhöhen und hat wohl mit dem Kampf um die Relegation nichts mehr zu tun..

TuSpo Guxhagen – SC Edermünde 2:5

Leroy Bawuah brachte Edermünde in der 20. Minute in Führung, doch Leonard Finke glich postwendend aus (22.). Niklas Andräß (35.) und erneut Bawuah (45.) schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 3:1. Julian Bachmann (60.) erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 4:1, ehe Finke (69.) und Jonathan Mertsch (73.) den Endstand herstellten. Trainer Kleppel zog ein zufriedenes Resümee: „Wir hatten mehr Kontrolle und klare Chancen, obwohl Guxhagen bis zum Schluss gekämpft hat – dafür ein großes Kompliment.“ Der Auswärtserfolg bedeutet, dass Edermünde nur noch einen Punkt von der Meisterschaft entfernt ist.

TSV Besse – SG Fuldalöwen/Beisetal 6:1

Sven Pape (4., 12.) legte mit einem Doppelschlag den Grundstein zum 2:0, Julian Seute erhöhte kurz nach Wiederanpfiff (55.) auf 3:0. Marco Stanek (62.) baute das Polster weiter aus, ehe Nils Fischer für die Gäste verkürzte (68.). Mika Seifert (74.) und Stanek (86.) sorgten für den 6:1-Endstand. Fuldalöwen-Coach Fink räumte ein: „Wir waren heute schlechter, haben zu viele individuelle Fehler gemacht.“ Besses Trainer Reitze hob hervor: „Unser Team konnte befreit aufspielen, wir haben defensiv wenig zugelassen und viele gute Chancen herausgespielt.“

SG Ohetal/Frielendorf – SG Ungedanken/Mandern 4:0

Sarwar Abassi traf früh doppelt (5., 20.), Andre Wagner (56.) und Luca Baum (81.) legten nach. Ohetals Trainer Siebert relativierte: „Meiner Meinung nach war das Ergebnis zwei Tore zu hoch.“ Ein 3:1 wäre gerecht gewesen. Glückwunsch an Ohetal – ein fairer Gegner.“ Ungedanken/Mandern bleibt als bereits feststehender Absteiger am Tabellenende.

FC Domstadt Fritzlar – SG Asterode/Christerode/Olberode 4:0

Tizian Herdt (33.), Nico Langhans (42.), Erdinc Güney (64.) und Lenny Cholibois (88.) stellten früh die Weichen auf Heimsieg. Fritzlars Trainer Gülsen lobte: „Die Mannschaft hat im letzten Drittel vieles umgesetzt, was wir einstudiert haben. Wir hatten viel Ballbesitz und hätten noch höher gewinnen können.“ Mit 51 Punkten bleibt Fritzlar ein heißer Anwärter auf Relegationsplatz 2.

SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach – SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 2:4

Robin Greif brachte Kirchberg (20.) in Führung, Julian Wiegand verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1 (34.). Eric Kleinmann (39.) brachte Englis-Kerstenhausen-Arnsbach in Front, doch nach der Pause drehten Matthias Tropmann (55.), Martin Geisser (69.) und Nico Karwath (80.) die Partie. Kirchberg klettert damit auf 29 Punkte und hat sich vermutlich den Verbleib in der Kreisoberliga gesicherrt.

Der SC Edermünde kann sich bereits am nächsten Spieltag mit einem Sieg oder Unentschieden gegen SG Neuental/Jesberg vorzeitig die Meisterschaft sichern. SG Brunslar/Wolfershausen führt mit 55 Punkten vor FC Domstadt Fritzlar (51 Punkte).Zwischen diesen beiden Teams wird wohl die Entscheidung um die Relegation entschieden. Im Abstiegskampf stehen SG Ungedanken/Mandern (9 Punkte) und SG Antrefftal/Wasenberg (11 Punkte ) als feststehende Absteiger fest. Dahinter liefern sich TSV 1926 Mengsberg II (21 Punkte) und SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach (22 Punkte) ein Fernduell um den letzten Nicht-Abstiegsplatz.

Tabelle vom 26.Spieltag