SC Edermünde sichert sich Quintett aus Meisterkader

Der technisch starke Außenbahnspieler Tristan Krah kam erst im Winter zum Team und hinterließ mit zwei Treffern und einem Assist in zehn Rückrundeneinsätzen sofort Eindruck. In der Defensive bleibt der verlässliche Allrounder Rico Waidner an Bord, der in 19 Partien als konstanter Faktor in der Abwehr überzeugte.

Auch Pascal Trulsen, der aus der eigenen Jugend stammt und nun offiziell in den Herrenbereich aufrückt, bindet sich weiter an den Sportclub. Der 19-Jährige sammelte bereits in 21 Einsätzen Spielpraxis bei der ersten und zweiten Mannschaft. Ähnlich Jeremy Abel, der sich mit starken Auftritten in der Zweiten für höhere Aufgaben empfahl. Besonders in Erinnerung bleibt sein Doppelpack im Derby gegen Brunslar – insgesamt traf Abel dreimal in 17 Partien.