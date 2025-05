SC Edermünde sichert Kaderkontinuität für Gruppenliga-Saison

Aufsteiger Maximilian Siebert etabliert sich

Maximilian Siebert (25) hat sich in den letzten Jahren vom Reservespieler zu einem festen Bestandteil des Kaders entwickelt. Siebert spielte bereits in jungen Jahren in der Jugend des SCE. In der Folge war Siebert vor allem in der zweiten Mannschaft (Kreisliga A) äußerst erfolgreich. Diese starken Leistungen sicherten ihm einen Platz im Gruppenliga-Kader. Aktuell ist Siebert ein fester Angreifer in der Ersten Mannschaft und soll diese Rolle auch in der neuen Saison ausfüllen.