SC Edermünde ist Meister der Kreisobereliga Schwalm-Eder!

Vor rund 180 Zuschauern brachte Torjäger Jonathan Mertsch sein Team in der 11. Minute in Führung. Bis zum Schlusspfiff ließ Edermünde nichts mehr anbrennen.

Der SC Edermünde hat über die gesamte Saison konstante Leistungen gezeigt. Mit nunmehr 68 Punkten ist Edermünde bei den noch ausstehenden Partien nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen.

In der kommenden Spielzeit wird der SC Edermünde in der Gruppenliga Kassel an den Start gehen.Trainer Keppel war nach dem Schlusspfiff "mega Stolz" auf seine Mannschaft:"Das war nochmal ein großer Kampf. Neuental zeigte eine sehr gute Leistung."