SC Edermünde bleibt souverän – Spannende Duelle im Abstiegskampf

SG Neuental/Jesberg setzte sich mit einer starken ersten Halbzeit gegen den FC Domstadt Fritzlar durch. Eine überragende Flanke sorgte für den entscheidenden Treffer.

Bereits in der 25. Minute brachte Jannik Lau sein Team in Führung, gefolgt von Fabian Steffens, der in der 32. Minute das 2:0 markierte. In der 56. Minute setzte Marcel Rockensüß per überragendem Kopfball in den Winkel nach einer präzisen Hereingabe von Steffens den entscheidenden Treffer. FC Domstadt Fritzlar verkürzte durch Mouhamad Safiya in der 67. Minute, doch mehr war nicht drin.

SG Antrefftal/Wasenberg – SG Ohetal/Frielendorf 2:1

Wichtiger Dreier im Abstiegskampf

In einem engen Spiel sicherte sich SG Antrefftal/Wasenberg mit einem späten Treffer wertvolle Punkte gegen SG Ohetal/Frielendorf.

Marcel Volz brachte SG Antrefftal/Wasenberg früh in Führung (14.), bevor Manuel Knott in der 66. Minute den Ausgleich erzielte. In der 76. Minute sorgte Anton Schmidt für die Entscheidung – ein wichtiger Sieg für die Hausherren im Kampf gegen den Abstieg.

TSV 1926 Mengsberg II – SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach 2:0

Defensive Stabilität bringt den Erfolg

TSV 1926 Mengsberg II zeigte eine couragierte konzentrierte Leistung nach dem Debakel vom Freitag und entschied das Spiel in der Schlussphase mit einem Foulelfmeter.

Tom Schneider erzielte in der 49. Minute das 1:0. In der Nachspielzeit verwandelte Rene Dingel einen Elfmeter (90.), wodurch das 2:0-Endergebnis feststand.

SG Brunslar/Wolfershausen – TSV Besse 3:2

Effektive Chancenverwertung bringt Heimsieg

SG Brunslar/Wolfershausen setzte sich in einem umkämpften Spiel knapp gegen den TSV Besse durch.

Fabian Tippel traf früh zur Führung (6.), doch Marco Stanek drehte das Spiel mit einem Doppelpack (32., 54.). Robin Krug (58.) und erneut Tippel (61.) sorgten aber für die Wende. Trotz mehr Spielanteilen für TSV Besse war SG Brunslar/Wolfershausen effizienter und entschied das Spiel für sich.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – SG Ungedanken/Mandern 3:1

Spektakulärer Treffer von der Mittellinie besiegelt den Sieg

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar sicherte sich mit einem besonderen Tor in der Nachspielzeit einen verdienten Heimsieg.

Nico Karwath erzielte die frühe Führung (22.), Serhat Bingül legte in der 42. Minute nach. Aaron Simanski brachte die Gäste zurück ins Spiel (70.), doch in der Nachspielzeit setzte Matthias Tropmann ein echtes Ausrufezeichen: Sein Schuss aus der eigenen Hälfte senkte sich unhaltbar ins Netz und besiegelte das 3:1. Ein Treffer, der in Erinnerung bleibt!

SG Fuldalöwen/Beisetal – SG Asterode/Christerode/Olberode 2:2

Später Ausgleich sichert einen Punkt

In einem ausgeglichenen Spiel endete das Duell zwischen SG Fuldalöwen/Beisetal und SG Asterode/Christerode/Olberode mit einem Unentschieden.

SG Fuldalöwen/Beisetal ging durch Sebastian Vollgraf (26.) und Nils Fischer (30.) mit 2:0 in Führung, doch die Gäste kämpften sich zurück. Julius Kaplan (68.) und Tobias Diehl (77.) sorgten für den verdienten Ausgleich.

SC Edermünde – TSV 1900 Wabern II 3:1

Tabellenführer dreht das Spiel in der Schlussphase

SC Edermünde bleibt souverän an der Spitze. Drei Tore in den letzten 20 Minuten entschieden das Spiel.

Nach der Führung durch Marius Diehl (24.) schien TSV 1900 Wabern II auf einem guten Weg. Doch SC Edermünde drehte das Spiel durch Felix Mertsch (65.), Robin Zadach (75.) und Julian Bachmann (85.) und unterstrich damit seine Führungsposition in der Liga.

Der 20. Spieltag der Kreisoberliga Schwalm-Eder brachte packende Begegnungen mit sich. SC Edermünde behauptete die Tabellenspitze mit einem späten Dreierpack, während SG Brunslar/Wolfershausen den Abstand nicht größer werden ließ. Im Abstiegskampf sicherte sich SG Antrefftal/Wasenberg drei wertvolle Punkte, während andere Teams wichtige Zähler liegen ließen. Die nächsten Wochen versprechen weiterhin Spannung.