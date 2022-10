SC Ederen mit Kantersieg am Freitagabend Ederen feiert wichtigen Heimerfolg und schlägt Pier-Schophoven mit 10:1

Ederen hatte nach der Niederlage vom vergangenen Sonntag einen Plan und wollte 3 Punkte zu Hause einfahren. Pier-Schophoven reiste dezimiert mit nur 12 Spielern nach Ederen. Um 19:30 Uhr pfiff Schiedsrichter Alfred Meurers das Flutlichtspiel in Ederen an. Früh spiegelte sich der Plan von Ederen auf dem Platz wieder.

In der 5 Minute traf Neuzugang Peter Mrugalla nach Vorarbeit von Fabian Tolsma zum 1:0 und erzielte damit seinen ersten Saisontreffer im ersten Spiel für Ederen. Keine 5 Minuten später schaltete sich Justin Jansen offensiv mit ein. Nach Zuspiel zu Mrugalla legte dieser per Hacke vor und Jansen schob rechts am Torwart zum 2:0 ein. Auch für ihn war es Treffer Nummer eins im Dress von Ederen. 4 Minute später spielte Kevin Esser einen schönen Steckpass auf Tolsma. Dieser überlupfte den herauskommenden Torwart der Gäste sehenswert zum 3:0. Ab Minute 13 gab es immer wieder Chancen für die Hausherren, jedoch wurde nicht erhöht. Auch die Gäste aus Pier kamen zu 2 Chancen, kamen jedoch nicht am Torwart M. Hirtz von Ederen vorbei. Somit stand es zur Pause 3:0.

Keine 2 Minuten nach Wiederanpfiff wurde Tolsma vor dem 16er zu Fall gebracht. Den anschließenden Freistoß verwandelte K. Esser direkt zum 4:0. In Minute 52 wurde es dann deutlich und Peter Mrugalla erzielte das 5:0 nach Vorarbeit von Justin Jansen und markierte damit seinen zweiten Saisontreffer. Jansen wurde in Szene gesetzt mit einem guten Steckpass von Gene Sadiku. In der 60 Spielminute schoss sich Guttschau dann auch auf die Anzeigetafel. Er vollendete nach Vorarbeit von K. Esser zum 6:0. Keine 5 Minuten später profitierte Tolsma von einem Fehlpass in der Hintermannschaft der Gäste und markierte das 7:0. Für Tolsma war es Saisontreffer Nummer 6. Gutsschau erhöhte in Minute 75 auf 8:0. Auch er profitierte von einem Fehler in der Abwehr der Gäste. Eine Minute später kam Pier-Schophoven zum Ehrentreffer. Bergstreiser wurde von Enrico Wiebe in Szene gesetzt, der sich von der Mittellinie Richtung 16er vorarbeitete. Für Bergstreiser war das 8:1 der 5te Saisontreffer. Keine Minute später erzielte Guttschau sein 7. Saisontor und erhöhte nochmal auf 9:1. Den Schlusspunkt im Flutlichtspiel setzte Nils Colling. Er erziehlte nach Vorlage von Moritz Bäringhausen seinen ersten Saisontreffer und markierte damit den 10:1 Endstand.

Für beide Teams stehen am kommenden Sonntag schwere Auswärtsspiele an. Pier-Schophoven ist um 15 Uhr zu Gast beim ungeschlagenen SV Siersdorf. Ederen muss zeitgleich bei Schleiden ran.