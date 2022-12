SC Ederen lädt zur Benefizveranstaltung ein

Benefizveranstaltung „Fiona wird wieder tanzen“

Am 7.1.2023 veranstaltetet der SC Ederen eine Benefizveranstaltung zu Gunsten von Fiona Jansen statt. Die 15 jährige Fiona ist die Schwester unseres Spieler Justin Jansen. Sie sitzt seit einigen Monaten auf Grund einer unerklärlichen immunologischen Erkrankung im Rollstuhl und kann nicht mehr laufen.

Daher laden wir am 7.1.2023 ab 18:30 zur Benefizveranstaltungen in die Bürgerhalle Ederen ein, unter dem Motto: „Fiona wird wieder tanzen“. Die Aktion wurde von Peters Borsdorff im September ins Leben gerufen. Auch er wird an diesem Abend bei uns zu Gast sein.

Es erwartet euch ab 19:00 Uhr ein buntes Programm, bestehend aus der GKG Fidele Brüder Koslar, den Starlights aus Jülich, den City Girls der Stadtgarde Jülich, dem Präsidenten Thomas Beys, Sänger Frank Rebell, Sänger Markus Luca, Sänger Johnny Sanders sowie der Band Mir sin Jeck und der Tante Kaethe Band

An diesem Abend gibt es frisches Pils und Kölsch vom Fass, sowie andere leckere Speisen und Getränke

Der Eintritt ist an diesem Abend frei