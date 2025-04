SC Düsseldorf-West zieht sein Bezirksliga-Team zurück

„Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“ Es muss genau dieses Motto gewesen sein, dass die Verantwortlichen des SC Düsseldorf-West am Dienstag dazu bewog, den sofortigen Rückzug der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga zu verkünden. Die 0:7-Heimpleite gegen die TSV Eller 04 war somit das vorerst letzte Pflichtspiel des Klubs aus Oberkassel, der seit dem vergangenen Wochenende ohnehin schon als Absteiger in die Kreisliga A feststand.

Durch den Rückzug werden alle Spiele mit Beteiligung des SC West annulliert, was den Klubs in die Karten spielt, die in dieser Saison Punkte gegen das Tabellenschlusslicht liegen ließen.

Schon Trainer Said Essahel El Alaoui sprach im Zusammenhang mit der Mannschaft zuletzt von einer „reinen Zweckgemeinschaft“, deren Zweck mit dem feststehenden Abstieg aber erloschen war. Schon gegen Eller stand dem Coach nur noch ein Rumpfteam zur Verfügung. Die Wahrscheinlichkeit, dass West in dieser Konstellation in den verbleibenden Partien – unter anderem hätte noch das Spitzenduo SG Benrath-Hassels und TSV Solingen gewartet – mehrmals unter die Räder kommt, war relativ hoch.

Dass die Elf von der Schorlemer Straße in den verbleibenden fünf Partien bei nüchterner Betrachtung ohnehin nicht mehr in der Lage gewesen wäre, auch nur noch einen Zähler zu holen, dürfte bei der Entscheidungsfindung ebenso eine Rolle gespielt haben wie finanzielle Aspekte.

So entschied sich der Vorstand in Abstimmung mit Abteilungsleiter Frank Laurini, sofort den Stecker zu ziehen und so weiteren Schaden abzuwehren, der dem geplanten Neuaufbau im Sommer nicht förderlich gewesen wäre.

Marcus John kehrt zurück

Den Neustart in der Kreisliga A moderieren soll dabei ein alter Bekannter, der noch an die guten Zeiten des Klubs erinnert. Mit Marcus John zog Laurini einen Hochkaräter an Land. Als Berater des Vorstands soll John an der Schorlemer Straße für die nötigen Strukturen sorgen, um wieder erfolgreichen Fußball anbieten zu können. Auf den einstigen Regionalliga-Coach wartet in den kommenden Wochen ein Berg an Aufgaben. In seiner künftigen Rolle wird es wohl auch an John gelegen sein, die noch offene Trainerfrage zu klären. Gemeinsam mit dem Coach muss danach eine neue Mannschaft zusammengestellt werden. Denn das vom aktuellen Stamm allzu viele Spieler über den Sommer hinaus dem Verein erhalten bleiben, gilt als ausgeschlossen.

Immerhin: Der finanzielle Rahmen, um eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen, soll vorhanden sein, so ist aus Klubkreisen zu hören. Jetzt liegt es an den Protagonisten, die gewonnene Zeit produktiv zu nutzen.