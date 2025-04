SC Düsseldorf-West wird in die Kreisliga A durchgereicht

Immerhin keine Niederlage - mehr kann der SC Reusrath aus dem 1:1 gegen Aufsteiger CfR Links allerdings nicht mitnehmen, denn die Germania kann nun vom HSV Langenfeld eingeholt werden. Der Abstiegskampf bleibt akut.

Der TSV Eller um Dennis Ordelheide, der viermal traf, schossen den SC Düsseldorf-West nun auch offiziell in die Kreisliga A! Der ehemalige Oberligist war beim 0:7 komplett chancenlos und wird wohl auch als Tabellenletzter absteigen.

Als Felix Koß sein erstes Saisontor erzielte, war die Partie aus Sicht des TuS Gerresheim bereits verloren: Der TuSpo Richrath setzte sich mit 4:1 durch, damit kann Gerresheim am kommenden Wochenende dem SC West folgen: Der Abstieg ist so gut wie besiegelt.

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:45 Uhr TSV Eller 04 - HSV Langenfeld

So., 04.05.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SC Düsseldorf-West

So., 04.05.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - MSV Düsseldorf

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - TuS Gerresheim

So., 04.05.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer

So., 04.05.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SC Germania Reusrath

So., 04.05.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - Ratingen 04/19 II

So., 04.05.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SSV Berghausen

So., 04.05.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Lohausener SV



31. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SC Düsseldorf-West - SG Benrath-Hassels

So., 11.05.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 II - TSV Eller 04

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuS Gerresheim - DJK Sparta Bilk

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TSV Urdenbach

So., 11.05.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SC Germania Reusrath

So., 11.05.25 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - TSV Solingen

So., 11.05.25 15:30 Uhr HSV Langenfeld - DSC 99 Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Solingen 08/10