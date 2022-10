SC Düsseldorf-West: Vorne drückt der Schuh Der SC West hat in der Landesliga in fünf Spielen erst zwei Tore geschossen. Trainer Goran Tomic erklärt die Gründe.

Schon nach fünf Spieltagen zeichnet sich für den Landesligisten SC West eine schwierige Saison ab. Mit nur einem Punkt stehen die Linksrheinischen auf einem Abstiegsplatz. Bei der 0:3-Niederlage bei VSF Amern wurden die Schwächen der Oberkasseler am vergangenen Wochenende schonungslos aufgedeckt. Die Mannschaft von Trainer Goran Tomic leistete sich in der Defensive zu viele leichte Fehler und blieb vor dem gegnerischen Tor viel zu harmlos. „Wir haben ein Sturmproblem“, brachte es Tomic nach dem Spiel auf den Punkt.

Mit gerade einmal zwei Toren in fünf Spielen haben die Blau-Weißen die wenigsten Tore in der laufenden Saison geschossen. Die einzigen beiden Treffer gelangen Routinier Martin Wagner.

Die Gründe für die Torflaute sind vielschichtig und lassen sich nicht an einem einzigen Spieler festmachen. Am vergangenen Sonntag spielten sich die Linksrheinischen kaum Torchancen heraus. In den Wochen davor scheiterten sie an der Chancenverwertung. Hinzu kommt, dass der SC West keinen echten Stürmer im Kader hat. „Wir haben keinen klassischen Mittelstürmer, der die Dinger reinmacht, wenn wir die Bälle in den Sechzehner bringen“, analysiert Tomic und fügt hinzu: „Es ist unheimlich schwierig, gute Stürmer zu finden. Wir haben innerhalb von drei, vier Wochen die ganze Mannschaft aufgebaut. Es ist leider nichts mehr da gewesen. Da müssen wir jetzt im Winter tätig werden.“

Diyar Turan kann Tore schießen

In Diyar Turan steht beim SC West aktuell ein Spieler in der Sturmspitze, der sich im Mittelfeld und auf den Außenbahnen deutlich wohler fühlt. „Diyar arbeitet in allen Bereichen. Er versucht, die Bälle festzumachen, weicht über die Außen aus und ist immer anspielbar. Er ist eben kein klassischer Stürmer, aber macht in seinen jungen Jahren wirklich einen Top-Job“, schwärmt Tomic. Dass Turan Tore schießen kann, hat er in der vergangenen Saison beim Landesliga-Absteiger Schwarz-Weiß 06 bewiesen. Dort spielte er überwiegend eine Reihe weiter hinten im rechten Mittelfeld und erzielte in 27 Spielen neun Tore. In seinem neuen Verein wartet er allerdings noch auf sein erstes Ligator.