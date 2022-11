SC Düsseldorf-West: Vier Gründe für den Aufschwung Der SC West eilt nach einem schwachen Saisonstart von Sieg zu Sieg.

Vor genau einem Monat sah die Situation der Landesliga-Fußballer des SC West noch ziemlich düster aus. Das Team von Trainer Goran Tomic blieb an den ersten fünf Spieltagen sieglos und stand auf einem Abstiegsplatz. Heute, knapp vier Wochen später, hat sich das Blatt gewendet. Die Linksrheinischen feierten einen goldenen Oktober mit vier Siegen in Folge und haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Das sind die Gründe für den Aufschwung.

1. Taktische Umstellung Zu Saisonbeginn hakte die Offensive der Linksrheinischen gewaltig. In den ersten fünf Spielen erzielte der SC West gerade einmal zwei Tore. Das lag auch daran, dass die Oberkasseler in diesem Jahr keinen klassischen Mittelstürmer im Kader haben. In den ersten Spielen musste deshalb Diyar Turan in der Spitze ran. Der 20-Jährige fühlt sich mit seiner Schnelligkeit aber auf den Außenbahnen deutlich wohler. Trainer Goran Tomic entschied sich deshalb vor dem Spiel gegen den ASV Süchteln, sein Team umzubauen. Er stellte Diyar Turan und Jack Tran auf die offensiven Flügelpositionen und den quirligen Kosei Fujita in die Sturmspitze. Die Umstellung zahlte sich sofort aus. Gleich im ersten Spiel nach der Umstellung erzielten Fujita, Tran und Turan jeweils zwei Tore. In den vergangenen vier Spielen erzielte der SC West insgesamt 14 Treffer.

2. Erfahrene Schaltzentrale Einen großen Anteil daran, dass es bei den Linksrheinischen aktuell so gut läuft, haben auch die beiden Ex-Profis Martin Wagner und Maciej Zieba. An den ersten drei Spieltagen konnten sie aus unterschiedlichen Gründen noch nicht gemeinsam auf dem Platz stehen. Seitdem ordnen sie das Spiel im Zentrum und setzen die schnellen Flügelspieler immer wieder gut in Szene. Fast jede gefährliche Offensivaktion geht über einen der beiden Routiniers.