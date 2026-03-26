SC Düsseldorf-West plant Wiederaufstieg mit namhaften Akteuren

Der SC Düsseldorf-West plant den Wiederaufstieg – Foto: Sascha Zeise

Von wegen Karriereende. Roman Nahimi kann nicht ohne Fußball. Nachdem zum Jahreswechsel noch unklar war, ob der dreifache Familienvater überhaupt noch einmal auf den Platz zurückkehren würde, hat der 38-Jährige inzwischen jedwede Gedanken an die Fußballrente verworfen. Beim Bezirksligisten DJK Sparta Bilk zählt der Innenverteidiger längst wieder zum Stammpersonal. Und nun ist klar, dass Roman Nahimi auch in der kommenden Saison noch im Geschäft mitmischen wird.

Erster Zugang schon fix

Dann allerdings an einem anderen Ort und in etwas anderer Funktion. Der Routinier nimmt eine der derzeit größten Herausforderungen im Kreis an und übernimmt beim stark kriselnden SC West die Rollen des spielenden Co-Trainers und sportlichen Leiters. „Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht. Schließlich gibt es auch einfachere Aufgaben“, schmunzelt Nahimi. Letztendlich hörte der Abwehrspieler aber auf sein Inneres. „Der SC West ist mein Herzensverein. Dort habe ich als Bambini angefangen mit dem Fußball“, erzählt der künftige Oberkasseler Sportchef, der in der Saison 2010/2011 an der Schorlemer Straße selbst noch in der damals in der Niederrheinliga spielenden ersten Mannschaft kickte.

Von solchen Sphären ist der SC West inzwischen meilenweit entfernt. Der Abstieg aus der Kreisliga A wird bei nur drei Punkten aus 24 Spielen nicht mehr abzuwenden sein. Mit Nahimi soll es wieder bergauf gehen. „Ich habe natürlich schon das eine oder andere Gespräch geführt. Die Leute vor Ort sehnen sich einfach mal wieder danach, Spiele zu gewinnen“, führt der Rückkehrer aus. Damit das gelingt, will Nahimi einiges ändern. „Ich werde viele neue Spieler mitbringen“, sagt der künftige Assistent von Cheftrainer Anton Bobyrew und wischt damit auch gleich Gerüchte vom Tisch, nach denen der SC West überlege, die erste und zweite Mannschaft zusammenzulegen.