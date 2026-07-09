SC Düsseldorf-West feiert historischen Doppelaufstieg U19-Trainer Reinfelder gelingt ein großer Erfolg beim SC West mit Spielern, die ausschließlich aus Oberkassel kommen. von Marcus Giesenfeld · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Düsseldorf-West war auch bei der C-Jugend erfolgreich. – Foto: UR-Pictures

Beim SC Düsseldorf-West gibt es aus fußballerischer Sicht Licht am Horizont. Während die Gegenwart bei den Senioren nach dem Abstieg in die Kreisliga B eher dunkelgrau ist, verspricht der Nachwuchs von der Schorlemerstraße eine rosige Zukunft. Am vergangenen Wochenende feierte der SC West gleich zwei Aufstiege. Während die C-Junioren in der Qualifikation die Rückkehr in die Niederrheinliga perfekt machten, gelang den A-Junioren erstmals der Sprung in die neu eingeführte Landesliga, die unterhalb der Niederrheinliga die bisherige Rhein-Ruhr-Liga ersetzt.

Aufstieg der U19 überraschte auch im Verein Vor allem den Klassensprung der U19 hatten vor der abgelaufenen Saison nicht alle Beteiligten im Verein ins Kalkül gezogen, war die Mannschaft von Rüdiger Reinfelder doch gerade erst in die Landesliga aufgestiegen. „Der Vorstand hat mich vor der Saison nach der Anzahl der Absteiger aus der Leistungsklasse gefragt. Ich habe daraufhin lediglich erwidert, dass unser Blick nach oben geht. Denn ich war vom Potenzial der Mannschaft überzeugt“, schildert der Trainer.



Reinfelders Bauchgefühl sollte nicht trügen. Nicht nur in der Liga spielte West als Neuling eine bemerkenswerte Rolle. Auch im Kreispokal sorgten die Mannen um Torjäger Joshua Bergmann für Furore. Erst im Endspiel war gegen den DFB-Nachwuchsligisten SG Unterrath Endstation.

Kader aus den eigenen Reihen Was die Erfolge umso bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass sich das Team ausschließlich aus Spielern aus den eigenen Reihen speist. „Das sind alles Oberkasseler Jungs, die von klein auf beim SC West angemeldet sind. Das macht mich besonders stolz“, erklärt Reinfelder. Er selbst trainiert die Mannschaft nunmehr seit drei Jahren. Er kennt seine Schützlinge aber schon länger, weil seine Söhne Stefanos und Angelos eben auch Teil der Erfolgsgeschichte sind. Der jüngere Sprössling Angelos ist auch noch Mitglied der neuformierten U19, die sich in einer spannenden Qualifikationsgruppe vor den punktgleichen Teams SG Kupferdreh-Byfang und VfB Bottrop als Sieger durchsetzte und nun nach den Sommerferien in der Landesliga an den Start gehen darf. Auch dort möchte Rudi Reinfelder die Oberkasseler DNA bewahren.