SC Düdingen wirft Etoile Carouge aus dem Cup

Wie schon im vergangenen Jahr empfing der SC Düdingen Frauen den Étoile Carouge FC zur 1. Runde des AXA Women’s Cup.

Entschlossen, die Überraschung der letzten Saison zu wiederholen, starteten die Roten konzentriert und aggressiv in die Zweikämpfe. Der Führungstreffer für die Genferinnen lag zunächst in der Luft, doch ihr Abschluss verfehlte das Ziel. Nach dieser Warnung agierten die Freiburgerinnen äusserst diszipliniert und gut organisiert. Zwar standen sie defensiv oft tief, liessen die Gegnerinnen aber kaum in ihre Hälfte kommen. In der Offensive versuchten sie es mit gezieltem Pressing, ohne jedoch vor der Pause für echte Gefahr zu sorgen.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Bild gleich: die NLB-Mannschaft von Carouge biss sich am stabilen Defensivblock der Düdingerinnen die Zähne aus. Mit viel Disziplin und mannschaftlicher Geschlossenheit blockten die Senslerinnen alle Offensivversuche ab. Torhüterin Michelle Herren glänzte zudem mit einer starken Antizipation und fing mehrere Pässe in die Tiefe ab. Folgerichtig ging die Partie in die Verlängerung.

Trotz schwindender Kräfte kämpften die Gastgeberinnen unermüdlich weiter. In der zweiten Verlängerung fiel schliesslich die Entscheidung: Ein satter Schuss von Mona Hunziker krachte an die Latte, den Abpraller verwertete Leana Monnard eiskalt zum 1:0 – dem goldenen Treffer zur Qualifikation! Mit mentaler Stärke und einer kompakten Defensive brachten die Roten den Vorsprung über die Zeit.

Was für ein Spiel!!! Mit riesigem Kampfgeist und viel Herz zieht der SC Düdingen hochverdient ins 1/16-Finale ein – und das bereits zum zweiten Mal in Folge nach einem Sieg über ein NLB-Team!

Weiter geht’s am Wochenende des 11./12. Oktober.