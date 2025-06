SC Düdingen schlägt den Tabellenführer

Am 18. Spieltag empfingen die Frauen des SC Düdingen die Tabellenführerinnen des FC Ostermundigen zu Hause – nur 48 Stunden nach ihrem letzten Einsatz. Um 18.30 Uhr wurde die Partie bei drückender Hitze angepfiffen.

Beide Teams stellten sich gut aufeinander ein. Dennoch gelang es dem SC Düdingen, das Spielgeschehen mehrheitlich zu kontrollieren. Die Gäste aus Ostermundigen versuchten es immer wieder mit langen Diagonalbällen, doch dieses Mittel blieb zumeist ohne Erfolg. Die Düdingerinnen agierten in der Defensive konzentriert und klärten gefährliche Situationen souverän.

Im letzten Drittel fehlte dem SC Düdingen jedoch die nötige Präzision. Nach einigen schönen Ballkombinationen spielte sich das Heimteam in den Strafraum, doch der letzte Pass oder der Abschluss wollte nicht gelingen. Die grösste Chance für den FC Ostermundigen ergab sich nach einer Standardsituation, doch Torhüterin Michelle Herren war auf dem Posten und hielt sicher.

Nach der Pause wurde das Spiel offener. Die Sonne verschwand hinter Gewitterwolken, jedoch blieb der Regen aus. Der FC Ostermundigen kam nun besser ins Spiel und gewann zunehmend die Kontrolle. Bei den Düdingen Frauen machte sich die Müdigkeit physisch allmählich bemerkbar. Doch mental blieb das Team stark und hielt dagegen.

Eine der klareren Chancen der Gäste blieb ungenutzt – und so blieb das Spiel bis zur Schlussphase offen. In der 90. Minute dann der entscheidende Moment: Nach einem Rückpass nahm die Torhüterin des FC Ostermundigen den Ball in die Hände – ein indirekter Freistoss aus 13 Metern war die Folge.

Freistoss-Spezialistinnen Larissa Loretan und Maelle Raetzo übernahmen. Loretan tippte den Ball an, Raetzo schloss mit einem präzisen Schuss ab – 1:0 für den SC Düdingen!

Der hart erkämpfte Sieg gegen den wohl künftigen Aufsteiger aus Ostermundigen war perfekt.

Diese Leistung verdient besondere Anerkennung: Nur 48 Stunden nach dem letzten Spiel, mit müden Beinen, aber einem wachen Kopf, gelang dem SC Düdingen ein weiterer Coup.