SC Düdingen nur mit Remis gegen den FC Lausanne-Sport

Am 16. Spieltag empfingen die Frauen des SC Düdingen den FC Lausanne Sport auf heimischem Boden.

Von Beginn an entwickelte sich eine muntere und intensive Partie mit vielen Zweikämpfen und sehenswerten Ballstaffetten auf beiden Seiten. Beide Teams versuchten, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken, was zu einem ausgeglichenen und spannenden Spielverlauf führte.

Die Gastgeberinnen erspielten sich in der ersten Halbzeit mehrere tolle Chancen, verpassten jedoch die Führung, da es im Abschluss an Präzision fehlte. Die Lausannerinnen hingegen setzte immer wieder gefährliche Akzente mit langen, hohen Bällen in die Tiefe. Einer dieser Pässe führte schliesslich zur 0:1-Pausenführung.

Doch die Düdingerinnen zeigten nach der Halbzeit Moral und übernahmen zunehmend das Spielgeschehen. Der Ausgleich liess nicht lange auf sich warten: In der 55. Minute wurde eine sehenswerte Kombination mit einer scharfen Hereingabe auf den ersten Pfosten gekrönt, wo Patrice Moser goldrichtig stand und zum verdienten 1:1 einschob.

Dieses Tor gab den SCD-Frauen spürbar Rückenwind. Sie drängten nun mit viel Energie auf die Führung. In der 77. Minute war es schliesslich so weit: Nach einem Eckball bugsierte Jung-Verteidigerin Lea Béccarelli den Ball mit der Brust über die Linie zum viel umjubeltem 2:1.

Doch die Freude währte nicht lange. In der Euphorie schlichen sich Konzentrationsfehler ein, was der FC Lausanne-Sport eiskalt nutzte und postwenden zum 2:2 ausglich. Trotz des Rückschlags gaben sich die Düdingerinnen nicht geschlagen und versuchten bis zum Abpfiff, den Siegtreffer zu erzwingen.

Am Ende blieb es beim Unentschieden – ein Spiel, das von hoher Intensität, Leidenschaft und kämpferischem Einsatz geprägt war.

Nun gilt der volle Fokus dem nächsten wichtigen Spiel: dem Freiburger Derby gegen den FC Vuisternens-Mézières. Anpfiff ist am kommenden Sonntag, 25. Mai um 11 Uhr auswärts.