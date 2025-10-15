SC Düdingen muss sich dem FC Thun mit 3:0 geschlagen geben

Der SC Düdingen empfing im Rahmen des 1/16-Finals des Schweizer Cups den FC Thun, Vertreterinnen der AXA Women’s Super League.

Das Heimteam startete hervorragend in die Partie, mit viel Intensität, Einsatz und Entschlossenheit in den Zweikämpfen. Von Beginn an war spürbar, dass sich die Düdingerinnen auf eigenem Platz keineswegs einschüchtern lassen wollten. Mit cleverem Pressing zwangen sie die Gäste immer wieder zu technischen Fehlern. Defensiv stand der rote Block sehr kompakt und konnte die meisten Offensivaktionen der Gegnerinnen entschärfen. Nach vorne ergaben sich einige gute Ansätze, doch keine davon führte zu einer zwingenden Torchance. In der 34. Minute fiel dann nach einem Eckball das 0:1, dennoch konnte der SC Düdingen mit erhobenem Kopf in die Pause gehen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Thun das Tempo und zeigte nun seine ganze Erfahrung aus der höchsten Liga. Die Gäste waren schneller, präziser und erzielten bald das 0:2 – erneut nach einer Ecke. Düdingen musste sich nun stärker aufs Verteidigen konzentrieren, blieb jedoch kämpferisch und liess den Kopf nicht hängen. In der 75. Minute sorgte eine Rote Karte für zusätzliche Schwierigkeiten, worauf Thun kurz darauf das 0:3 erzielte. In der Schlussphase, nach einer Verletzung und ohne Wechselmöglichkeit, spielte Düdingen gar zu neunt – hielt aber tapfer bis zum Schlusspfiff durch.

Trotz der 0:3-Niederlage können die Düdingen Frauen stolz auf ihre Leistung sein. Gegen nahezu die Stammelf eines Super-League-Teams zeigten sie grossen Kampfgeist, Teamzusammenhalt und Charakter.

Nun richtet sich der Fokus wieder auf die Meisterschaft – mit dem Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Luzern.