SC Düdingen kehrt das Spiel

Die SC Düdingen Frauen reisten für das nächste Meisterschaftsspiel erneut nach Luzern, diesmal zum Luzerner Sportklub. Die Gäste aus Freiburg starteten eigentlich positiv in die Partie. Durch einige schöne Kombinationen konnten sie sich punktuell in der gegnerischen Hälfte in Szene setzen und hätten bereits in den Startminuten in Führung gehen können.

Diese positive Anfangsphase hielt jedoch nicht lange an. Das Spiel kippte, Düdingen gab das Zepter aus der Hand, und die Partie wurde zunehmend zerfahren. Viele harte Zweikämpfe prägten das Geschehen, der Spielfluss ging mehr und mehr verloren. Das Heimteam versuchte vor allem über Standardsituationen gefährlich zu werden – und genau eine solche führte schliesslich zum 1:0 für Luzern.

Der Rückstand rüttelte Düdingen ein wenig wach. Das Team zeigte wieder mehr Initiative, konnte aber aus dem Spiel heraus kaum mehr gefährliche Aktionen kreieren. Kurz vor der Pause wurde Larissa Loretan im Strafraum gefoult, und Captain Lola Corminboeuf verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel war klar, dass Düdingen die Fehler der ersten Hälfte korrigieren wollte. Der Einsatz stimmte, doch das Spiel blieb zäh und zerfahren.

Klare Torchancen blieben Mangelware.

In der Schlussphase kam Düdingen nochmals besser ins Spiel und suchte den Führungstreffer. Dieser fiel schliesslich in der 71. Minute – erneut nach einer Standardsituation. Nach einem Durcheinander im Strafraum wurde der Ball per Eigentor über die Linie gedrückt.

Die verbleibenden Minuten waren hart umkämpft, doch Düdingen verteidigte den knappen Vorsprung und brachte den Sieg über die Zeit. Es war kein schönes Spiel, aber ein wichtiger Arbeitssieg – drei Punkte, die das Team mit nach Hause nimmt. Nun gilt es, in der neuen Trainingswoche weiter an den Feinheiten zu arbeiten und im nächsten Heimspiel wieder erfolgreich zu sein.