SC Drispenstedt verteidigt Spitze – Concordia bleibt dran

Der 5. Spieltag der Kreisliga Hildesheim hatte es in sich: Tabellenführer SC Drispenstedt feierte einen 5:2-Heimsieg gegen den TSV Deinsen und bleibt vorne. Concordia Hildesheim hielt mit einem 6:1-Kantersieg gegen Schlusslicht TSV Föhrste Schritt. Auch der FSV Algermissen punktete auswärts, während RW Ahrbergen im Verfolgerduell einen knappen Sieg landete.

TuS Lühnde – PSV GW Hildesheim 1:3 Lühnde kassierte die vierte Niederlage im fünften Spiel und steckt mit nur drei Punkten im Tabellenkeller fest. Dabei ging der TuS durch Christopher Schulze Kökelsum (35.) sogar in Führung. Doch der PSV drehte die Partie: Djatsa Francki Dilane (7.), Nico Raue (53.) und Julian Jacobs (79.) sorgten für den Auswärtssieg. Mit nun sieben Punkten steht der PSV im Mittelfeld (Platz 8). PSV-Trainer Sven Lengwenus zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Ja, insgesamt ein verdienter Sieg von uns. Wir sind gut in die Partie reingekommen, gehen auch verdient in Führung. Dann kriegen wir vielleicht nicht den Zugriff so, wie es notwendig ist. Machen halt nicht das Zweite.“ Der Ausgleich sei durch eine starke Einzelleistung der Lühnder gefallen: „Wo sich gut einer durchtankt durch drei, vier, fünf Spieler bei uns. Wo wir ihn einfach nicht ziehen und vielleicht eine gelbe Karte auch in Kauf nehmen müssen.“ Nach der Pause fand der PSV wieder besser ins Spiel: „Wir hätten eigentlich auch früher den Deckel drauf machen müssen, das 3:1 oder 4:1. So war es dann hinter Julian Jacobs – ich glaube, 40, 50 Sekunden nach seiner Einwechslung – der sofort sticht und den Ball ins Tor schiebt.“ Lengwenus ordnete den Erfolg ein: „Insgesamt verdienter Sieg von unserer Seite, vor allem auch ein wichtiges Spiel gegen eine Mannschaft, die vermeintlich auf Augenhöhe ist. Da waren die drei Punkte sehr wichtig.“

___ FC Concordia Hildesheim – TSV Föhrste 6:1 Concordia bleibt nach dem vierten Sieg im vierten Spiel direkter Verfolger von Spitzenreiter Drispenstedt. Gegen Schlusslicht Föhrste, das mit nur einem Punkt weiter Letzter bleibt, gab es einen klaren 6:1-Erfolg. Hamza Siala (36.) eröffnete den Torreigen, danach trafen Michael Diesenberg (46.), Roberto Cid-Valdes (48., 76.), Marian Liersch (83.) und Marlon Laubinger (87.). Für Concordia glänzten gleich zwei Spieler aus der Torjägerliste: Laubinger (6 Saisontore, Platz 2) und Cid-Valdes (5 Tore, Platz 4). Den Ehrentreffer für Föhrste erzielte Jan Zirkenbach (81.).

__ SC Drispenstedt – TSV Deinsen 5:2 Tabellenführer Drispenstedt (13 Punkte) untermauerte seine Ambitionen mit einem 5:2-Heimsieg, musste dabei aber zunächst einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Elias Noam Körner brachte Deinsen mit einem Doppelpack (32., 37.) in Front. Kurz vor der Pause verkürzte James-Douglas Miller (45.+1). In der zweiten Halbzeit drehten Artjom Schepp (46., 89.), Siyad Araz (70.) und Mahmud Siala (90.) das Spiel. Matchwinner Mahdy Kawar, Führender der Torjägerliste mit acht Treffern, blieb diesmal ohne Tor, doch Drispenstedt behauptet die Spitze. Deinsen steckt mit vier Punkten auf Platz 12 im Abstiegskampf. Trainer Mahmud Siala sprach von einem Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften: „Erste Halbzeit komplett verschlafen, null Leistung abgerufen. Das war mit Abstand die schlechteste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben. Liegen verdient auch 2:0 hinten, weil wir einfach den Zugriff in der Mitte nicht bekommen haben.“ Der Anschlusstreffer kurz vor der Pause war ein Wendepunkt. „Die Halbzeitansprache hat etwas gebracht. Die Mannschaft ist wie ausgewechselt aus der Kabine gekommen, hat dann ein überragendes Spiel gemacht. Der Gegner ist kaum noch zu Möglichkeiten gekommen.“ Besonders die Art und Weise der Treffer gefiel Siala: „Die Tore waren allesamt sehr, sehr gut rausgespielt. Am Ende ein verdienter Heimsieg, wir haben uns weiter oben gefestigt und sind glücklich, dass wir jetzt auch im achten Pflichtspiel inklusive Pokal immer noch ungeschlagen sind.“

___ VfL Nordstemmen – RW Ahrbergen 0:1 Ein spätes Tor von Pascal Sperlich (81.) entschied die Partie zugunsten von RW Ahrbergen. Mit dem Sieg klettert der SV auf Platz 4 (9 Punkte) und bleibt oben dran. Nordstemmen dagegen steckt mit fünf Zählern (Platz 11) weiter im unteren Drittel fest. VfL-Trainer Christian Knöbl zeigte sich nach der Partie enttäuscht: „Wieder einmal, wie schon gegen Deinsen, eine 1:0-Niederlage erlitten. Wir haben ganz klar das Spiel gemacht, waren spielbestimmend, hatten deutlich mehr Ballbesitz, viel effizienter und effektiver im Kurzpassspiel.“ Schon in der ersten Hälfte hatte sein Team mehrfach die Führung auf dem Fuß: „Mike Sander, Max Knöbl und Ismail Manasra haben diese Chancen leider vergeben, sodass wir mit 0:0 in die Halbzeit gegangen sind.“ Auch nach dem Seitenwechsel blieb Nordstemmen tonangebend, doch die Chancenverwertung fehlte. „Wir haben uns immer mehr in der Hälfte der Ahrberger festgesetzt. In der 82. Minute ist es dann so, wie es immer ist beim Fußball: Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten.“ Das Gegentor fiel nach einem eigenen Einwurf, den Ahrbergen eiskalt nutzte. Kurz vor Schluss hatte der VfL noch Pech: „In der Nachspielzeit hatten wir durch Sander noch einen Pfostenschuss. Auch hier hätte der letzte Ball eigentlich das Unentschieden sein müssen.“ Knöbls Fazit fiel klar aus: „Unverdient, dass wir mit null Punkten dastehen. Wir müssen es effizienter ausspielen und uns vorne cleverer anstellen.“