SC Drispenstedt testet kurzfristig beim SV Lengede

Der Kreisligist bestreitet am Freitagabend sein zweites Vorbereitungsspiel auf dem Kunstrasen in Lengede.

Der SC Drispenstedt aus der Kreisliga Hildesheim tritt kurzfristig zu einem Testspiel beim Landesligisten SV Lengede an. Gespielt wird am Dienstagabend auf dem Kunstrasenplatz in Lengede.

Anpfiff auf der Anlage ist um 19 Uhr. Für den SC Drispenstedt ist es das zweite Testspiel in der laufenden Vorbereitung.