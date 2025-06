SC Drispenstedt eröffnet Saisonvorbereitung mit klaren Zielen

Am Ende der letzten Saison stand ein stabiler Mittelfeldplatz, vier Plätze besser als im Vorjahr. In der neuen Saison strebt der Trainer eine Platzierung unter den ersten fünf an: „Dafür muss unsere Defensive noch stabiler stehen und unsere jungen Spieler müssen weiter reifen, um in zwei, drei Jahren Führungsspieler zu werden.“

Die Mannschaft ist jung, etwa die Hälfte der Spieler ist unter 23 Jahre alt. „Die Jungs haben sich super entwickelt und sind als Team zusammengewachsen. Wir haben Spieler aus der zweiten und vierten Kreisklasse bis hin zur Bezirksliga geholt. Dementsprechend stellen wir auch immer die Mannschaft in den Vordergrund“, so Siala.

Die Vorbereitung des SC Drispenstedt umfasst insgesamt sechs Testspiele: Zum Auftakt trifft die Mannschaft am Sonntag, 13. Juli 2025, um 13:00 Uhr auf den SV Ihme-Roloven. Es folgt am Dienstag, 15. Juli, um 19:00 Uhr ein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TuS GW Himmelsthür. Am Sonntag, 20. Juli, um 15:00 Uhr ist der SV Union Salzgitter zu Gast. Das einzige Auswärtsspiel der Testphase bestreitet Drispenstedt am Donnerstag, 24. Juli, um 19:00 Uhr beim Bezirksligisten TuSpo Schliekum. Die letzten beiden Partien finden ebenfalls zuhause statt: Am Sonntag, 27. Juli, um 15:00 Uhr gegen den VfB Peine und am Dienstag, 29. Juli, um 19:00 Uhr gegen die zweite Mannschaft des VfR Germania Ochtersum.