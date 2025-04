SC Daisbach empfängt TuS Kemel im Spitzenspiel

Rock sprach vorsichtig von einer letzten minimalen Chance, den Tabellenführer noch einmal unter Druck zu setzen: „Diese Partie ist unsere letzte kleine Chance, noch einmal oben anzuklopfen – und die wollen wir natürlich nutzen.“ Für die verbleibenden Spiele sehe er seine Mannschaft gut aufgestellt: „Wir haben das Gefühl, jeden Gegner schlagen zu können. Und wenn wir am Ende unter den ersten zwei Mannschaften landen, freuen wir uns auch auf geile Relegationsspiele. Das ist ein Ziel, das wir in den verbleibenden Partien erreichen wollen.“

Kemel will auch in Daisbach ungeschlagen bleiben

Der TuS Kemel will seine starke Saison bestätigen und auch in Daisbach ungeschlagen bleiben. „Wir wollen zwar nicht alles an einem Spiel festmachen, aber am Wochenende können wir schon einen großen Schritt machen. Trotzdem - die anderen Spiele danach zählen genauso drei Punkte“, erklärt Patrick Mergner, sportlicher Leiter der Gäste. Die Partie erwarte er – wie schon die vergangenen Duelle mit Daisbach – als intensiv und körperlich: „Das ist immer sehr kampfbetont, aber fair.“ Auch Kemel kann am Sonntag auf den vollen Kader setzen. „Aktuell sieht es gut aus – alle Spieler sind an Bord und hoch motiviert, in Daisbach das Bestmögliche mitzunehmen“, sagt Mergner. Der Fokus liege nun auf dem Saisonendspurt: „Der Schlusssprint startet jetzt, und die Mannschaft ist bereit, alles zu geben, um am Ende ganz oben zu stehen.“