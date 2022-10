SC Dahenfeld erobert Tabellenführung zurück

Nachdem die SGM Stein/Kochertürn/Neuenstadt am Samstag ihr Spiel verlor, konnte die 1. Mannschaft am Tag darauf die Tabellenführung zurück erobern. Mit diesem Ziel ging das Team von Kapitän Gerrit Weiß auch auf das Feld und zeigte schon in den ersten Minuten, dass der Sieg heute nur an den SCD gehen kann! Bereits nach 8 Minuten gingen die Dahenfelder durch einen Fernschuss von Timo Dittmann in Führung. Den Rückenwind nahm die Mannschaft mit und erhöhte in der 16. Minute durch Marlon Walk auf 2:0! Vorausgegangen war eine klasse Einzelleistung von Marcel Melzer, der auf der Außenbahn seinen Gegenspieler vernaschte und eine butterweiche Flanke auf den zweiten Pfosten brachte. Der dort einlaufende Walk streckte seinen Kopf hin und erzielt so sein 1. Saisontor. In der Folge hatte der SC das Spiel weitestgehend im Griff und hätte noch das ein oder andere Tor erzielen können, scheiterte aber immer am letzten Pass, der nicht genau genug gespielt wurde. Nach 30 Minuten lies man die Gäste aus Heilbronn besser ins Spiel kommen, die mit einem Pfostenschuss auch gleich gefährlich vor das Tor kamen. Die zweite Chance war dann der Anschlusstreffer. Bis zur Pause passierte nichts mehr am Spielstand, wenn auch die Dahenfelder versuchten wieder besser ins Spiel zu gelangen.