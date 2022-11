SC Dahenfeld besiegt Bad Wimpfen nach hartem Kampf

Der SCD bleibt weiter vorne dabei und sichert sich ein Spieltag vor der Winterpause den zweiten Tabellenplatz. Im Duell gegen den Tabellenletzten aus Bad Wimpfen sollte ein Sieg her. Trotzdem war man gewarnt, denn die letzten Spiele gegen die Kurpfälzer waren nie so deutlich, wie es jetzt der Tabellenstand vermutet. Die Dahenfelder gingen konzentriert ins Spiel und versuchten dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Die erste Chance hatte dann Robin Seidl, der über außen in den Strafraum kam und abzog. Sein Schuss ging allerdings knapp am langen Pfosten vorbei. Die zweite Chance erarbeitet sich man durch einen Standard und führte zum Erfolg. Nach einem Eckball von Marlon Walk kam Sven Schmelcher zum Kopfball und versenkte zum wichtigen 1:0. Keine vier Minuten später gelang der zweite Treffer: nach einem Konter über den pfeilschnellen Road-Runner Robin Seidl läuft Marlon Walk alleine auf das Tor zu und schiebt zum 2:0 ein. Eine komfortable Führung, auch wenn der SCD nicht so dominant war, wie das Ergebnis vermuten lässt. Sven Schmelcher hatte wenige Minuten nach dem 2:0 die große Möglichkeit auf das 3:0, doch sein Schuss landete nur am Pfosten. Anschließend ging der SCD unnötigerweise in den Verwaltungsmodus und verlor nach und nach mehr Zweikämpfe und Bälle. Die Freistöße in der eigenen Hälfte häuften sich und einer davon landete dann im Kasten von Keeper Roth. Der Freistoß von rechtsaußen kam an den langen Pfosten, an dem ein Wimpfener glockenfrei stand und zum Anschlusstreffer köpfte. Danach schnupperten die Kurpfälzer aus Bad Wimpfen am Ausgleich, konnten aber vor der Pause kein Treffer mehr erzielen.

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter. Bad Wimpfen wollte den Ausgleich, der SCD jedoch war mehr mit sich selbst beschäftigt und so fiel in der 53. Minute der Ausgleich. In der Folge waren die Gäste die bessere Mannschaft und waren näher am Führungstreffer als die Dahenfelder. Als man sich in der 75. Minute mit einer Tätlichkeit von Timo Körner noch selbst schwächte, wären viele SC-Zuschauer mit einem Unentschieden schon zufrieden gewesen. Doch zu aller Verwunderung war jetzt Feuer drin und die Zweikämpfe wurden angenommen und jeder Ball wurde erkämpft. Nach einem Freistoß gelang dann der viel umjubelte Führungstreffer des SC Dahenfeld. Ismet Atli, neuerdings Kopfballungeheuer, lies einen klasse Chipball von Patrick „Leichtfuß“ Zinke über die Schädeldecke gleiten und lies damit dem gegnerischen Keeper keine Chance. Zwei Minuten später machte Timo Dittmann den Deckel drauf. Erst wurde er im Strafraum gefoult und erzielte dann den fälligen Strafstoß selbst - 4:2!