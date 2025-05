SC Condor schließt Kaderplanung ab – Kontinuität und Impulse

Mit einem starken dritten Platz in der Landesliga Hansa beendet der SC Condor die Saison 2024/25 – und blickt mit klaren Strukturen und neuen Impulsen optimistisch auf die kommende Spielzeit. Bereits unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel am vergangenen Wochenende vermeldet der Verein: Die Kaderplanung ist abgeschlossen.

Ein großer Teil des aktuellen Teams bleibt dem Verein erhalten. Bereits Ende Januar wurde bekannt gegeben, dass zahlreiche Leistungsträger auch in der kommenden Saison das Condor-Trikot tragen werden – darunter Kapitän Tobias Steddin, Yannik Jonas, Hüseyin Karaca, Julius Gyasi Richter, Tom Steenbuck, Marko Tadic, Luis Hoefert, Fynn Kruse, Edwin James Satzer und Johann Juckenack.

In den vergangenen Wochen folgten weitere positive Gespräche mit Spielern aus dem bestehenden Kader. So bleiben auch Maximilian Asmuß, Kevin Ferchen, Robin Pollok, Bendix Priess, Darwin Streubier, Felix Wireko, Tarek Abdalla, Luis Honig, Paul Malik, Kirill Greb und Dennis Öztürk an Bord. Mit dieser breiten Basis aus eingespielten Kräften kann der SC Condor auf Stabilität und Zusammenhalt setzen – wichtige Bausteine für die ambitionierte Zielsetzung der kommenden Saison.