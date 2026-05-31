SC Condor landet Transfercoup mit Mustafa Zazai

Ex-Nationalspieler Mustafa Zazai. – Foto: Michael Behns

Der SC Condor Hamburg hat einen echten Transfercoup gelandet. Mustafa Zazai wechselt zur kommenden Saison an den Berner Heerweg und bringt eine Vita mit, die in der Landesliga Hansa nur selten zu finden ist. Der frühere Profi und afghanische Nationalspieler (26 Einsätze) kommt vom Oststeinbeker SV und soll Condor nicht nur sportlich, sondern auch mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

Zazai genießt im norddeutschen Fußball seit vielen Jahren einen guten Namen. Ausgebildet wurde er unter anderem beim Hamburger SV, später spielte er für VfB Lübeck und FC St. Pauli II. Insgesamt stehen 83 Einsätze in der Regionalliga Nord in seiner Bilanz. Dazu kommen Stationen im Ausland, unter anderem in Thailand und Kambodscha, sowie Einsätze für die afghanische Nationalmannschaft.

Zazai spielte in der abgelaufenen Saison für Oststeinbek in der Landesliga Hansa und erzielte dort in 19 Einsätzen acht Tore. Nun geht es für den Mittelfeldspieler zum SC Condor, der mit diesem Transfer ein klares Zeichen setzt. Der Verein spricht selbst von einem Hochkaräter - und diese Einordnung ist angesichts der Laufbahn des Zugangs nachvollziehbar.

Der SC Condor ordnet die Verpflichtung entsprechend deutlich ein. „Für uns ist dieser Transfer ein echtes Ausrufezeichen“, heißt es aus dem Verein. Zazai verkörpere genau die Mischung aus Qualität, Erfahrung und Mentalität, die für die Weiterentwicklung der Mannschaft gesucht werde.

Für Condor ist diese Erfahrung besonders wertvoll. Zazai hat auf unterschiedlichen Ebenen gespielt, verschiedene Fußballkulturen kennengelernt und bringt dadurch eine Präsenz mit, die einer Mannschaft sofort helfen kann. Der Verein hebt genau diese Mischung hervor: sportliche Qualität, Spielintelligenz, technische Klasse und Mentalität.

Auf dem Platz soll der Zugang mit seiner technischen Stärke und Übersicht das Spiel strukturieren, zugleich aber auch in der Kabine eine wichtige Rolle übernehmen. Gerade für einen Kader, der sich weiterentwickeln will, kann ein Spieler mit Zazais Erfahrung ein Fixpunkt werden.

Dass er trotz seiner Vita zuletzt weiter in der Landesliga gespielt hat und beim Oststeinbeker SV mit acht Treffern in 19 Spielen auch offensiv Akzente setzte, macht den Transfer zusätzlich interessant. Zazai kommt nicht nur mit Namen, sondern auch mit aktueller Spielpraxis und Torgefahr.

Mehrwert auch für den Nachwuchs

Spannend ist die Verpflichtung auch über die Ligamannschaft hinaus. Zazai bietet individuelles Einzeltraining für leistungsorientierte Jugendspieler an und soll künftig auch auf der Anlage des SC Condor aktiv sein. Damit kann der Transfer auch für die Nachwuchsarbeit des Vereins einen zusätzlichen Effekt haben.

Für junge Spieler kann der Austausch mit einem ehemaligen Profi und Nationalspieler wertvoll sein - besonders, wenn es um Technik, Spielverständnis und individuelle Entwicklung geht. Condor verbindet mit der Personalie also nicht nur eine sportliche Verstärkung für die erste Mannschaft, sondern auch einen möglichen Mehrwert für das Umfeld.

Condor setzt ein klares Signal

Der Wechsel von Zazai an den Berner Heerweg ist für den SC Condor ein Transfer mit Signalwirkung. Nach einer Saison, in der der Klub in der Landesliga Hansa im oberen Bereich mitspielte, soll die Mannschaft weiter an Qualität gewinnen. Ein Spieler mit 83 Regionalliga-Einsätzen, internationaler Erfahrung und nachgewiesener Torgefahr passt genau in dieses Bild.

Condor gewinnt mit Zazai einen Akteur, der sofort Verantwortung übernehmen kann. Für den Verein ist es ein Ausrufezeichen, für die Liga eine spannende Personalie - und für Zazai die nächste Station in einer Laufbahn, die schon viele besondere Kapitel hatte.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: