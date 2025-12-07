SC Charlottenburg schlägt Wilmersdorf, Kellerkinder punkten weiter

Der Tabellenführer empfing am Freitagabend Stern 1900 und ging nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Cengizhan Haney in Führung, auch weil die Gäste den Ball nicht geklärt bekamen. Nach der Pause zirkelte Florian Medrane den Ball zum Ausgleich ins Tor. Die hielt jedoch nicht lang. Emre-Mert Aslan brachte die Füchse erneut in Führung. Kurz darauf flog Sterns Julian Hartmann auch noch mit gelb-roter Karte vom Platz. Doch die Steglitzer steckten nicht auf und sicherten sich tief in der Nachspielzeit trotz Unterzahl noch einen Punkt, als Alagie Peterson Jobe zum 2:2 traf. ---

Die VSG Altglienicke II zeigte sich zuletzt zumindest mal ergebnistechnisch etwas außer Form. Nun hat die Regionalliga-Reserve in die Spur zurückgefunden. Gegen Hohen Neuendorf traf Regio-Innenvertidiger Ben Wagner zum 1:0. Noch vor der Pause legte Yousif El Sadani nach. Moritz Tomczak machte mit dem 3:0 nach etwa einer Stunde alles klar. ---

Fortuna Biesdorf überraschte Staaken zu Beginn, führte nach einem Doppelschlag in Minute drei und fünf bereits früh mit 2:0. Doch die Gäste kämpften sich beeindruckend zurück. Jannik Jantzen und Benjamin Stein glichen vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang drehten Leon Diezemann, Firas El Dayekh und Efraim Gakpeto das Spiel zugunsten der Staakener. ---

Blau Weiß 90 und Türkspor haben sich in den letzten Wochen Schritt für Schritt nach vorn gearbeitet. Im direkten Duell trennten sich beide am Samstagnachmittag torlos. ---

Auch Empor konnte im Tabellenkeller für ein Ausrufezeichen sorgen. Simon Albrecht brachte die Prenzlberger nach einem Eckball aus dem Rückraum in Führung. Im zweiten Durchgang legte Quentin Albrecht nach. Die Spandauer Kickers, die nach dem Unentschieden der Füchse am Freitagabend wieder an die Tabellenspitze hätten springen können, fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel. Empor sicherte sich eiskalt die drei Punkte. ---

Der SC Charlottenburg hat den 1. FC Wilmersdorf im Verfolgerduell bezwungen. Dabei gingen die Gäste ganz früh in Führung. Noch in Halbzeit eins drehte der SCC die Partie. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zogen schließlich Kingsley Chigozie Onyemaobi und Lasse Engelsing die Partie zugunsten der Gastgeber. ---

Der SSC Südwest hat nach dem Achtungserfolg gegen den Berliner SC die zweite Partie in Folge wieder verloren. Nach dem 2:3 gegen Mariendorf folgte nun eine 4:1-Niederlage in Frohnau. Philipp Walter brachte die Gäste in Führung. Zunächst glich Südwest durch Gian-Luca Blume aus, konnte nach der erneuten Führung des FSC durch Mike Ryberg aber nicht erneut zurückschlagen. Isaac Manu Kyere und erneut Ryberg entschieden das Spiel. ---

Der Berliner SC ist tief in den Keller abgerutscht, konnte die Siege von Empor und Staaken gestern aber kontern. Gegen Rudow schossen Max-Fabian Wölker und Lion Schumann per Doppelpack den BSC auf die Siegerstraße. ---