SC Charlottenburg schlägt Wilmersdorf, Kellerkinder punkten weiter

16. Spieltag im Überblick

Der 16. Spieltag der Berlin-Liga steht an.

---

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
2
2

Der Tabellenführer empfing am Freitagabend Stern 1900 und ging nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Cengizhan Haney in Führung, auch weil die Gäste den Ball nicht geklärt bekamen. Nach der Pause zirkelte Florian Medrane den Ball zum Ausgleich ins Tor. Die hielt jedoch nicht lang. Emre-Mert Aslan brachte die Füchse erneut in Führung. Kurz darauf flog Sterns Julian Hartmann auch noch mit gelb-roter Karte vom Platz. Doch die Steglitzer steckten nicht auf und sicherten sich tief in der Nachspielzeit trotz Unterzahl noch einen Punkt, als Alagie Peterson Jobe zum 2:2 traf.

---

Gestern, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
3
0
Abpfiff

Die VSG Altglienicke II zeigte sich zuletzt zumindest mal ergebnistechnisch etwas außer Form. Nun hat die Regionalliga-Reserve in die Spur zurückgefunden. Gegen Hohen Neuendorf traf Regio-Innenvertidiger Ben Wagner zum 1:0. Noch vor der Pause legte Yousif El Sadani nach. Moritz Tomczak machte mit dem 3:0 nach etwa einer Stunde alles klar.

---

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
2
5
Abpfiff

Fortuna Biesdorf überraschte Staaken zu Beginn, führte nach einem Doppelschlag in Minute drei und fünf bereits früh mit 2:0. Doch die Gäste kämpften sich beeindruckend zurück. Jannik Jantzen und Benjamin Stein glichen vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang drehten Leon Diezemann, Firas El Dayekh und Efraim Gakpeto das Spiel zugunsten der Staakener.

---

Gestern, 14:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
0
0
Abpfiff

Blau Weiß 90 und Türkspor haben sich in den letzten Wochen Schritt für Schritt nach vorn gearbeitet. Im direkten Duell trennten sich beide am Samstagnachmittag torlos.

---

Gestern, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
2
0
Abpfiff

Auch Empor konnte im Tabellenkeller für ein Ausrufezeichen sorgen. Simon Albrecht brachte die Prenzlberger nach einem Eckball aus dem Rückraum in Führung. Im zweiten Durchgang legte Quentin Albrecht nach. Die Spandauer Kickers, die nach dem Unentschieden der Füchse am Freitagabend wieder an die Tabellenspitze hätten springen können, fanden zu keinem Zeitpunkt ins Spiel. Empor sicherte sich eiskalt die drei Punkte.

---

Heute, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
4
2
Abpfiff

Der SC Charlottenburg hat den 1. FC Wilmersdorf im Verfolgerduell bezwungen. Dabei gingen die Gäste ganz früh in Führung. Noch in Halbzeit eins drehte der SCC die Partie. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zogen schließlich Kingsley Chigozie Onyemaobi und Lasse Engelsing die Partie zugunsten der Gastgeber.

---

Heute, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
4
1
Abpfiff

Der SSC Südwest hat nach dem Achtungserfolg gegen den Berliner SC die zweite Partie in Folge wieder verloren. Nach dem 2:3 gegen Mariendorf folgte nun eine 4:1-Niederlage in Frohnau. Philipp Walter brachte die Gäste in Führung. Zunächst glich Südwest durch Gian-Luca Blume aus, konnte nach der erneuten Führung des FSC durch Mike Ryberg aber nicht erneut zurückschlagen. Isaac Manu Kyere und erneut Ryberg entschieden das Spiel.

---

Heute, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
3
1
Abpfiff

Der Berliner SC ist tief in den Keller abgerutscht, konnte die Siege von Empor und Staaken gestern aber kontern. Gegen Rudow schossen Max-Fabian Wölker und Lion Schumann per Doppelpack den BSC auf die Siegerstraße.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
0
2
Abpfiff

Auch Polar Pinguin punktet im Abstiegskampf. Gegen den TSV Mariendorf reichen zwei frühe Tore von Lukas Fechner in der 8. und von Hans Leo Witschurke in der 19. Minute zu drei Punkten. Polar springt damit auf Rang 15. Biesdorf und Hohen Neuendorf rutschen runter.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

