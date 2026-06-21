SC Charlottenburg holt Torwart aus Regionalliga, Neuzugang für TeBe

– Foto: Frank Arlinghaus

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Der SC Charlottenburg hat seine ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Mit Vincent Spiegel kommt ein junger Innenverteidiger vom Ligakontrahenten Berliner SC. Timo Habel bringt Oberliga- und sogar Regionalligaerfahrung mit ins Mommsenstadion. Der 23-jährige Torhüter spielte zuletzt für den BFC Preussen.

Tennis Borussia hat Eligius Hounsa verpflichtet. Der 19-Jährige, der unter anderem bei Union und dem VfL Bochum ausgebildet wurde, absolvierte in der abgelaufenen Saison 15 Oberligapartien beim BSV Eintracht Mahlsdorf.

20.06. +++ Zwei weitere Neue für Wilmersdorf

Nach den Verpflichtungen von Omar Hajjaj (Stern 1900) und Immanuel Neunteufel (Berliner SC) hat der 1. FC Wilmersdorf zwei weitere Neuzugänge präsentiert. Caleb Osarenren kommt von Blau Weiß 90, Darron Adamou wechselt von Stern 1900 nach Wilmersdorf.

20.06. +++ Lichtenberg verabschiedet Schock-Negrete

Lichtenberg 47 hat einen weiteren Abgang vermeldet. Samir Schock-Negrete verlässt den Oberligisten nach nur einer Saison wieder. Der 22-Jährige absolvierte 21 Oberligaspiele, rund die Hälfte davon in der Startelf.

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