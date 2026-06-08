SC Charlottenburg gibt Entscheidungen bekannt

SCC Trainer Marco Wilke in Aktion – Foto: Ralf Seedorff

Der SC Charlottenburg setzt bei der Kaderplanung für die kommende Saison auf Kontinuität. Der Großteil der Mannschaft bleibt dem aktuellen Tabellenvierten der Berlin-Liga (Dreizehnter in der vergangenen Saison) erhalten, zugleich sind erste Entscheidungen bereits getroffen. Neben einigen Abgängen plant der SCC eine gezielte Verjüngung und Verstärkung des Kaders. Das bestätigt Sportchef Robin Kersten gegenüber FuPa Berlin.

Breite personelle Basis bleibt bestehen

Der SC Charlottenburg kann bei seinen Planungen für die kommende Spielzeit auf eine breite personelle Basis bauen. Der aktuelle Tabellenvierte der Berlin-Liga wird mit einem Großteil seines bisherigen Kaders in die neue Saison gehen und setzt damit bewusst auf Kontinuität. Diese Spieler laufen auch in der kommenden Saison für den SCC auf

Auch in der kommenden Spielzeit werden Lasse Engelsing, Neco Ulucay, Patrick Maykowski, Kader Traore, Ben Lehmann, Marko Basic, Marvin Michels, Adrian Droszczak, Micah Helge, Kai Hörschlein, Nana Badu-Amoah, Justin Seidel, Timo Jasper, Omar Saif, Aron Mugerwa, Lukas Neitzel und Kingsley Onyemaobi das Trikot des SCC tragen.

SCC (weiss) in Aktion – Foto: Ralf Seedorff

Ahmad Selman verletzt sich schwer Nicht zur Verfügung steht aktuell Ahmad Selman, der sich schwer verletzt hat. Der Verein wünscht ihm weiterhin eine schnelle und vollständige Genesung und hofft, ihn nach seiner Reha wieder im Training begrüßen zu können. Diese Spieler verlassen Charlottenburg Verabschieden wird sich der SC Charlottenburg hingegen von Janos Löbe, der sich aus privaten Gründen zurückzieht, sowie von Marc Reichel, Fatih Kücük, Timo Brinkmann, Ahmad Al-Khalaf und Jonathan Schäfer. Einige der Spieler werden künftig den Weg in die vereinseigene Ü32-Mannschaft einschlagen. Der Verein bedankt sich bei allen scheidenden Akteuren für ihren Einsatz, ihr Engagement und ihren Beitrag in den vergangenen Jahren und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

SCC (weiss) spielt eine sehr ordentliche Saison – Foto: Ralf Seedorff

Komplettes Trainerteam bleibt Eine weitere positive Nachricht gibt es abseits des Spielfelds: Das komplette Staff-Team bleibt dem SC Charlottenburg ebenfalls erhalten. Die Verantwortlichen sehen darin einen wichtigen Baustein für die weitere Entwicklung des Vereins und die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Saison. Neuzugänge sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden Mit Blick auf die neue Spielzeit wollen die Charlottenburger ihren Kader gezielt verjüngen und punktuell verstärken. Die ersten Neuzugänge stehen bereits fest. Ihre Vorstellung soll in den kommenden Wochen erfolgen. Damit setzt der SC Charlottenburg frühzeitig die Weichen für die nächste Saison und blickt mit viel Zuversicht auf die kommenden Herausforderungen in der Berlin-Liga. Berlin-Liga SC Charlottenburg