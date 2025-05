SC Charlottenburg findet Nachfolger für Kai Brandt

Kurios: 2022 rettete Marco Wilke den SCC vor dem Abstieg, und musste danach an Brandt übergeben.

Wilkes letzte Trainerstation verlief unglücklich. Mit dem TSV Rudow steigt er in der Saison 23/24 in die Landesliga ab. Seine größte sportliche Enttäuschung. Der 57-Jährige trainierte viele Berlin-Liga-Vereine. Von 2015 bis 2019 war er Trainer bei Croatia Berlin und erreichte jeweils Platzierungen im oberen Drittel der Tabelle. 2017 führte er den Verein ins Halbfinale des Berliner Landespokals gegen den BFC Dynamo (0:3). Im Jahr 2019 hatte er eine kurze Trainerstation bei Hilalspor, bevor er 2022 den SC Charlottenburg als „Feuerwehrmann“ vor dem Abstieg in die Landesliga rettete. In früheren Jahren erzielte Wilke Meisterschaften mit Hertha 06 und Brandenburg 03.

