SC Charlottenburg dank Löbe-Doppelpack auf Platz zwei

Mitte November fielen drei Berlin-Liga-Spiele witterungsbedingt aus. Nun werden sie vor Weihnachten nachgeholt.

Das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter wird ebenfalls in der kommenden Woche nachgeholt. Die Füchse empfangen am Freitagabend die Spandauer Kickers. Auch hierzu folgt die Vorschau nach dem Wochenende.

Nächste Woche Mittwoch empfängt Wilmersdorf den SFC Stern 1900. Da zuvor noch der 17. Spieltag ansteht, folgt eine Vorschau auf dieses Spiel Anfang nächster Woche.

Der SC Charlottenburg hat sich am Mittwochabend im heimischen Mommsenstadion gegen Polar Pinguin durchgesetzt. Der Lohn: Der SCC springt vorerst auf Rang zwei. Janos Löbe brachte die Hausherren in der 19. Minute in Führung, Lasse Engelsing konnte etwa zehn Minuten später nachlegen. Polar Pinguin hielt die Partie offen, auch weil Nicolai Matt nach einer gespielten Stunde vom Elfmeterpunkt verkürzte. Doch die Punkte blieben in Charlottenburg. Löbe schnürte in der Nachspielzeit seinen Doppelpack und beendete das Spiel.

