SC Charlottenburg bedient sich aus der Oberliga

Für viele überraschend steht der SC Charlottenburg nach der Hinrunde – mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz – auf einem beachtlichen dritten Tabellenplatz. Das Team von Marco Wilke holte bislang neun Siege, dazu zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. In den vergangenen Jahren landete der SCC meist nur auf unteren zweistelligen Tabellenplätzen und war oft froh, dem Abstieg entkommen zu sein.

Nun verkünden die Charlottenburger einen hoffnungsvollen Neuzugang vom Oberligisten SD Croatia. Marko Bašić zählte in der vergangenen Saison mit 24 Einsätzen, sieben Toren und zwei Assists zu den wichtigsten Spielern der Tempelhofer, die am Ende Meister wurden und in die fünfte Liga aufstiegen. In der Hinrunde fehlte der 26-Jährige verletzungsbedingt.

Bašić bringt zudem Regionalliga-Erfahrung mit: In der Saison 2019/20 stand er beim FC Viktoria Berlin unter Vertrag. Ein Jahr später wechselte der Mittelfeldspieler nach Kroatien in die zweite Liga, wo er für NK Hrvatski Dragovoljac insgesamt neun Spiele absolvierte.

