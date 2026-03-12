 2026-03-11T14:31:18.301Z

Vereinsnachrichten

SC Cham verlängert mit Cheftrainer Pascal Nussbaumer

Kontinuität bei Zuger Promotion-League-Klub

von SC Cham · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser
Bleibt Trainer beim SC Cham: Pascal Nussbaumer.
Bleibt Trainer beim SC Cham: Pascal Nussbaumer. – Foto: PD

Der SC Cham verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Pascal Nussbaumer um eine weitere Saison. Damit wird Nussbaumer die 1. Mannschaft auch in der Saison 2026/27 betreuen.

Seit der Übernahme des Trainerpostens zu Beginn der laufenden Saison ist es Pascal Nussbaumer gelungen, die sportliche Philosophie des Vereins konsequent weiterzuführen und dem Team klare Strukturen zu geben. Seine starke Verbundenheit zum SC Cham, seine langjährige Treue zum Verein sowie sein grosses Engagement machten es für die Vereinsleitung zu einer naheliegenden Entscheidung, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Pascal lebt für seine Aufgabe, zeigt grosse Lernbereitschaft und befindet sich in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Mit seiner Art prägt er auch die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und legt grossen Wert auf Zusammenhalt und ein funktionierendes Teamgefüge.

Sportchef Marcel Werder zeigt sich mit der Arbeit des Trainers sehr zufrieden: «Pascal identifiziert sich in hohem Mass mit dem SC Cham und lebt unsere Werte. Die Zusammenarbeit ist sehr lösungsorientiert und von grossem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Gleichzeitig spürt man bei ihm den Hunger, sich stetig weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team den nächsten Schritt zu machen.»

Auch Pascal Nussbaumer freut sich über die Vertragsverlängerung: «Ich bin sehr dankbar und fühle mich geehrt über das Vertrauen. Seit dem ersten Tag erlebe ich im Eizmoos ein sehr positives Umfeld mit viel Leidenschaft und grossem Zusammenhalt. Wir arbeiten täglich daran, uns als Team und auch persönlich weiterzuentwickeln. Wir haben gemeinsam eine spannende Reise begonnen – und ich freue mich sehr darauf, diesen Weg mit allen Beteiligten weiterzugehen.»

