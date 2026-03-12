SC Cham verlängert mit Cheftrainer Pascal Nussbaumer Kontinuität bei Zuger Promotion-League-Klub von SC Cham · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Bleibt Trainer beim SC Cham: Pascal Nussbaumer. – Foto: PD

Der SC Cham verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Pascal Nussbaumer um eine weitere Saison. Damit wird Nussbaumer die 1. Mannschaft auch in der Saison 2026/27 betreuen.

Seit der Übernahme des Trainerpostens zu Beginn der laufenden Saison ist es Pascal Nussbaumer gelungen, die sportliche Philosophie des Vereins konsequent weiterzuführen und dem Team klare Strukturen zu geben. Seine starke Verbundenheit zum SC Cham, seine langjährige Treue zum Verein sowie sein grosses Engagement machten es für die Vereinsleitung zu einer naheliegenden Entscheidung, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Pascal lebt für seine Aufgabe, zeigt grosse Lernbereitschaft und befindet sich in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Mit seiner Art prägt er auch die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und legt grossen Wert auf Zusammenhalt und ein funktionierendes Teamgefüge.