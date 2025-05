SC Buschhausen: Titel trotz Tabellenführung abgehakt

In der Kreisliga A Oberhausen & Bottrop sind die Würfel noch nicht gefallen. Der SC Buschhausen 1912 führt die Tabelle mit 68 Punkten an, dicht verfolgt von Dostlukspor Bottrop mit 66 Zählern. Für den SC bleibt nur noch ein Spiel, Verfolger Dostlukspor hat es noch in der eigenen Hand, den Aufstieg zu sichern.

Am Sonntag (25. Mai, 15Uhr) empfangen die Buschhausener den VfR 08 Oberhausen zu ihrem letzten Saisonspiel. Ein Sieg für die Schwarz-Gelben muss her, um es Dostlukspor so schwer wie nur möglich zu machen, die Tabellenführung und damit auch den Aufstieg in die Bezirksliga fest zu machen. Bei zwei Dostlukspor-Siegen, wäre es nur der zweite Platz für Buschhausen.